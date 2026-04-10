Flamengo estaría dispuesto a pagar una millonada por una promesa del Club América

El Flamengo ha quedado encantado con el desempeño de Diego Reyes Costilla, juvenil mexicano de 18 años que llegó a préstamo procedente del Club América a las inferiores del equipo pero que desde el primer momento ha demostrado su calidad con el balón.

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Flamengo estaría dispuesto a pagar una millonada por Diego Reyes Costilla

Diego Reyes Costilla llegó al Flamengo a principios de marzo procedente del América con un acuerdo a préstamo por un año con opción de compra del 50% de sus derechos federativos, pero el conjunto brasileño se ha convencido rápidamente de las habilidades del mexicano.

De acuerdo con el medio brasileño RTI Esporte, el Mengao estaría dispuesto a comprar al jugador mexicano de 18 años incluso antes de que se cumpla el año de plazo; sin embargo, las Águilas le han puesto un precio de dos millones de dólares para desprenderse de él.

Reyes tiene contrato hasta 2027 y tendrá que definir su futuro en diciembre del 2026 sobre si quedarse en un futbol competitivo como el brasileño o regresar a la Liga BBVA MX y ganarse un lugar en el cuadro titular del América.

El delantero mexicano ya ha deslumbrado a nivel de Selección Mexicana siendo llamado por la Sub 20, mientras que con el América ha tenido convocatorias con el primer equipo, aunque aun no ha tenido la oportunidad de debutar.

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