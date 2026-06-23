Chivas: Tala Rangel es el mejor portero de México; este increíble dato lo revela

Las Chivas del Guadalajara destacaron en el torneo anterior por solventar una sólida base de jugadores mexicanos, mismos de los cuales la mayoría de ellos fueron directamente a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la labor de Raúl, el Tala Rangel.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Fue durante los últimos meses que el Tala Rangel le ganó el puesto titular de la Selección Mexicana a Luis Malagón, quien, tristemente, se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026 por una lesión. Ahora bien, ¿por qué el jugador de Chivas es el mejor portero mexicano de la actualidad?

El dato que coloca al Tala Rangel como el mejor portero de México

Más allá de la espectacular labor que ha hecho bajo los tres postes, al grado de no permitir ningún gol en los primeros dos juegos de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, la labor del Tala Rangel va mucho más allá de lo que haga con los guantes.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, de acuerdo con información del portal Statiskicks, el guardameta de las Chivas del Guadalajara es el segundo jugador con más pases largos precisos entre todos los futbolistas de la Copa del Mundo, esto luego de dos partidos disputados y de sumar todos los minutos en el campo.

Con esto, se refleja que una de las cualidades más importantes que tiene el portero de Chivas es su juego con los pies, mismo que le ha permitido a la Selección Mexicana adelantar líneas y superar la primera fase del juego de la mano de su portero titular en este evento deportivo.

¿Cuál es el valor en el mercado de Raúl, el Tala Rangel?

Con apenas 26 años de edad Raúl Rangel, guardameta de Chivas, tiene un valor de 6.5 millones de euros de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, cantidad que puede llamar la atención de varios clubes de Europa una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026.