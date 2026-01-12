¡Espectacular! Así luce el Estadio CDMX antes Azteca a 150 días de que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026 (FOTOS)
De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, así luce la remodelación del Estadio CDMX a 150 días de la inauguración
Hector Vivas/Getty Images | MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: Aerial view of the Banorte Stadium also known as Azteca Stadium under construction for renovation ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Hector Vivas/Getty Images | MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: An old sign of Azteca Stadium, now called Banorte Stadium which is currently under construction for renovations is seen ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Hector Vivas/Getty Images | MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: General view of the Banorte Stadium also known as Azteca Stadium under construction for renovation ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Hector Vivas/Getty Images | MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: A construction worker is seen in front of a fence with a drawing of Pele winning the 1970 World Cup outside Banorte Stadium also known as Azteca Stadium which is under construction for renovation ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | Aerial view of the Banorte (Azteca) Stadium during its renovation as the venue for the 2026 FIFA World Cup, on January 08, 2026, Mexico City, Mexico.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | Aerial view of the Banorte (Azteca) Stadium during its renovation as the venue for the 2026 FIFA World Cup, on January 08, 2026, Mexico City, Mexico.