Chivas tiene esta estrategia que ningún otro equipo utiliza y le llevaría a ganar el Clausura 2026

Chivas de Guadalajara aseguró su participación en la Concacaf Champions Cup 2027 y sigue demostrando ser el mejor equipo en lo que va del torneo doméstico. El conjunto dirigido por Gabriel Milito le ganó a Puebla categóricamente (5-0) y quedó en evidencia una estrategia que utiliza únicamente el Rebaño Sagrado y que le llevaría a ganar el Clausura 2026.

Mientras que Milito podría llegar a un logro que ni Matías Almeyda consiguió, muchos creen que gran parte del éxito de Chivas en el actual torneo Clausura 2026 se lo debe a la estrategia de utilizar a los mejores jugadores jóvenes que tiene la Liga BBVA MX. Pues ante Puebla fueron claves 6 futbolistas jóvenes y 3 canteranos del conjunto tapatío.

Los jugadores que podrían volver al equipo de Chivas en la Liguilla|Chivas de Guadalajara

Los jugadores jóvenes de Chivas de Guadalajara son los mejores del Clausura 2026

Chivas no solo es líder del torneo… también es el conjunto mexicano con los mejores jóvenes. En el partido ante Puebla, 6 jugadores Sub-23 fueron clave en la victoria. Pues Santiago Sandoval aportó una asistencia, tal como Armando González y Efraín Álvarez.

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En tanto, Bryan González marcó 2 goles y Hugo Camberos colaboró con un gol. Brian Gutiérrez tuvo gol y asistencia. Así, 6 futbolistas jóvenes y 3 canteranos del “Rebaño Sagrado” demostraron por qué son de los mejores futbolistas de las Chivas y por qué los equipos mexicanos no tendrían que ignorar a los jugadores Sub-23 que tienen en sus plantillas.

Chivas golea a Puebla y firma su mejor temporada en fase regular|Chivas de Guadalajara

Chivas llega muy cómodo a cumplir con la Regla de Menores de la Liga BBVA MX

Algo implementado por la Liga MX desde hace tiempo es que cada equipo debe sumar 1,170 minutos con futbolistas menores de 22 años al final de la Fase Regular. Sólo se pueden acumular 225 minutos como máximo por partido. En ese marco, estos son los equipos con más minutos en la Regla de Menores de este Clausura 2026:

3233 Guadalajara

3127 Puebla

3019 Mazatlán

2892 Necaxa

2239 Santos

Otros equipos importantes de la Liga MX tienen muchos menos minutos en esa tabla. Por ejemplo, América acumula apenas 1234, mientras que Cruz Azul tiene 110 minutos en la Regla de Menores, según el sitio Goles y Estadísticas. Por todo eso, Chivas demuestra su jerarquía.

