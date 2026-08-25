Él sería el reemplazo de la Hormiga González en Chivas, según Gabriel Milito

Después de varios días de intensa negociación entre todas las partes involucradas, finalmente las Chivas del Guadalajara concretaron la salida de Armando, la Hormiga González, rumbo al futbol del viejo continente para ser el nuevo centro delantero del Olympiacos de Grecia.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

El equipo griego vuelve a confiar en un elemento mexicano luego del paso que Nery Castillo y Alan Pulido tuvieron hace algunos años, por lo que se espera que, con 23 años, la Hormiga pueda consolidarse como su delantero titular. Ahora bien, ¿quién será el reemplazo de Armando en Chivas?

¿Quién será el reemplazo de la Hormiga González en Chivas?

Cuando la negociación entre ambas entidades aún estaba en curso, Gabriel Milito, entrenador del Rebaño Sagrado, aseguró que la posible ausencia de Armando González no traería consigo compras de pánico en Chivas, pues considera que su plantel está bastante nutrido en todas las zonas del campo.

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El pensamiento del entrenador argentino no ha cambiado con el paso de los días, por lo que luce muy complicado que Chivas salga al mercado de fichajes a fin de buscar un elemento mexicano al ataque, lo cual indica que el reemplazo de la Hormiga está en el mismo plantel rojiblanco.

Dicho lo anterior, todo haría indicar que el centro delantero titular para Gabriel Milito durante el resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sería nada más y nada menos que Ricardo Marín, quien parece haberle ganado la lucha parejera al experimentado Ángel Sepúlveda.

¿Ricardo Marín es una mejor opción que Ángel Sepúlveda?

Si bien Ángel cuenta con más experiencia en el terreno de juego dada su edad, así como un campeonato de goleo en su etapa en Cruz Azul, la realidad es que las habilidades asociativas de Ricardo Marín habrían convencido al técnico de Chivas para colocarlo como el título tras la salida de Armando.