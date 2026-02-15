Chivas vs América: Alineaciones del Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026
Chivas y América se enfrentan en este sábado con realidades opuestas
Una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América se disputa este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en donde el amor quedará de lado en la más grande rivalidad del país.
Chivas vs América: Alineación del Clásico Nacional
Chivas y América llegan con realidades opuestas y es que mientras el Guadalajara acumula cinco victorias consecutivas en el arranque del torneo, al América le ha costado trabajo arrancar hasta conseguir su primer triunfo en la Jornada 4, además de desprenderse de figuras Álvaro Fidalgo y el Bufalo Aguirre.
Sin embargo, el Rebaño Sagrado solo ha ganado dos juegos de los últimos 10 que ha disputado como local ante América, mientras que las Águilas han hecho de Guadalajara su segunda casa siendo una de las plazas en las que más apoyo encuentran por parte de los aficionados.
El Clásico Nacional es un partido diferente que puede definir el rumbo de ambos equipos en lo que resta de la campaña, por lo que ambos clubes presentarán sus mejores armas para salir con tres puntos.
Alineación de Chivas:
- 1.- Raúl Rangel
- 23.- D. Aguirre
- 19.- Diego Campillo
- 2.- J. Castillo
- 37.- R. Ledezma
- 28.- R. González
- 6.- Omar Govea
- 5.- Brian González
- 25.- Roberto Alvarado
- 10.- Efraín Álvarez
- 34.- Hormiga González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de América:
- 1.- Luis Ángel Malagon
- 5.- Kevin Álvarez
- 4.- Sebastián Caceres
- 3. Israel Reyes
- 26.- Cristian Borja
- 17.- Rodrigo Dourado
- 6.- Jonathan dos Santos
- 12.- Isaías Violante
- 9.- Henry Martin
- 7.- Brian Rodríguez
- 11.- Víctor Dávila
- DT: André Jardine
