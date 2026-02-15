Chivas vs América: Alineaciones del Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026

Una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América se disputa este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en donde el amor quedará de lado en la más grande rivalidad del país.

Te puede interesar: Anotó un gol con Cruz Azul en 38 juegos, se fue por la puerta de atrás y ahora está listo para debutar con un GRANDE

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Chivas vs América: Alineación del Clásico Nacional

Chivas y América llegan con realidades opuestas y es que mientras el Guadalajara acumula cinco victorias consecutivas en el arranque del torneo, al América le ha costado trabajo arrancar hasta conseguir su primer triunfo en la Jornada 4, además de desprenderse de figuras Álvaro Fidalgo y el Bufalo Aguirre.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado solo ha ganado dos juegos de los últimos 10 que ha disputado como local ante América, mientras que las Águilas han hecho de Guadalajara su segunda casa siendo una de las plazas en las que más apoyo encuentran por parte de los aficionados.

El Clásico Nacional es un partido diferente que puede definir el rumbo de ambos equipos en lo que resta de la campaña, por lo que ambos clubes presentarán sus mejores armas para salir con tres puntos.

Alineación de Chivas:



1.- Raúl Rangel

23.- D. Aguirre

19.- Diego Campillo

2.- J. Castillo

37.- R. Ledezma

28.- R. González

6.- Omar Govea

5.- Brian González

25.- Roberto Alvarado

10.- Efraín Álvarez

34.- Hormiga González

DT: Gabriel Milito

Alineación de América:



1.- Luis Ángel Malagon

5.- Kevin Álvarez

4.- Sebastián Caceres

3. Israel Reyes

26.- Cristian Borja

17.- Rodrigo Dourado

6.- Jonathan dos Santos

12.- Isaías Violante

9.- Henry Martin

7.- Brian Rodríguez

11.- Víctor Dávila

DT: André Jardine

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los precios de los boletos para el repechaje que se jugará en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026