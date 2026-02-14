Anotó un gol con Cruz Azul en 38 juegos, se fue por la puerta de atrás y ahora está listo para debutar con un GRANDE

La etapa de Camilo Cándido en el futbol mexicano llegó a su cierre a comienzos de 2026, poniendo fin a un ciclo marcado por la expectativa generada a su llegada y una participación intermitente dentro del plantel de Cruz Azul.

Tras concluir su préstamo con Atlético Nacional a finales de 2025, el lateral uruguayo regresó a Cruz Azul; sin embargo, la planificación deportiva encabezada por Nicolás Larcamón y la necesidad del club de liberar plazas de extranjero derivaron en un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo a finales de enero de 2026.

Con el vínculo finalizado, el 7 de febrero fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Nacional, institución a la que llegó como agente libre y donde ya trabaja bajo las órdenes de Jadson Viera. Su incorporación es considerada una apuesta importante dentro del mercado de pases del club uruguayo, que buscaba reforzar el sector izquierdo con experiencia internacional.

Aunque no fue convocado para el debut del Torneo Apertura frente a Boston River, Cándido acompañó al equipo desde el Estadio Campeones Olímpicos y desde su llegada se entrena con normalidad en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. En el entorno del club destacan su condición física y su rápida adaptación, mientras el cuerpo técnico trabaja en su puesta a punto futbolística para que pueda competir por un lugar en el once inicial en las próximas jornadas.

La competencia interna también será un factor relevante, donde competirá contra el juvenil Federico Bais, que ha sumado minutos y atraviesa un proceso de crecimiento que lo posiciona como alternativa directa en el puesto, acompañado por otros jóvenes del plantel que buscan consolidarse. Aun así, dentro del área deportiva existe la convicción de que el lateral uruguayo está llamado a asumir protagonismo en el mediano y largo plazo.

¿Cuáles fueron los números de Camilo Cándido con Cruz Azul?

El paso de Camilo Cándido por Cruz Azul se concentró principalmente durante la temporada 2024, antes de su salida a préstamo al futbol colombiano. A lo largo de su etapa con el conjunto celeste, el lateral uruguayo disputó un total de 38 partidos oficiales, en los que registró un gol y una asistencia, desempeñándose mayormente como una alternativa desde el banquillo.

En términos de participación, acumuló 860 minutos en liga, distribuidos entre los torneos Clausura y Apertura 2024, con presencia principalmente como pieza de rotación dentro del plantel. Si bien no logró consolidarse como titular habitual, su aporte formó parte del proceso competitivo del equipo que alcanzó la final del Clausura 2024, en la que Cruz Azul terminó como subcampeón.

Su etapa en La Máquina concluyó así con un balance discreto en lo estadístico, pero formando parte de un ciclo en el que el club mantuvo protagonismo en la Liga MX antes de su regreso al futbol sudamericano.

