Chivas vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Tapatío de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hoy 25 de octubre; marcador online

Chivas recibe al Atlas en el Estadio Akron. Se escribe una nueva historia en el Clásico Tapatío, partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara encara el partido luego de haber perdido a media semana frente a Querétaro. A pesar de la derrota, el ‘Rebaño Sagrado’ se mantiene en puestos de Play-In. Para recibir al cuadro de ‘La Academia’, el cuadro rojiblanco no cuenta con Javier Hernández, pues el ‘Chicharito’ realiza trabajo dosificado. Por su parte, Alan Mozo tampoco es elegible junto a Richard Ledezma, Isaac Brizuela y Luis Olivas en una lista en la que Alan Pulido fue considerado de nueva cuenta.

Del otro lado, el Atlas comandado por Diego Cocca viene de ganarle al Club León en la Fecha 14. El conjunto rojinegro busca escalar puestos en la tabla general para alcanzar puestos de Fase Final. Y es que actualmente, el equipo se ubica en el lugar 11 de la clasificación.

