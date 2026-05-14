El GIGANTE de la confederación anuncia su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un conjunto nacional ha presentado su convocatoria oficial para disputar el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de junio con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Mediante redes sociales, la Selección de Nueva Zelanda ha revelado la lista de 26 jugadores que van a representar a los 'All Whites' en la competencia del verano.

Dirigidos por Darren Bazeley, la Selección de Nueva Zelanda comparte el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. La escuadra perteneciente a la Confederación de Futbol de Oceanía va a hacer su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 15 de junio frente a Irán en la cancha del Estadio California. Posteriormente, la Fecha 2 la juegan ante Egipto en Vancouver, compromiso a disputarse el 21 de junio y cierran la Fase de Grupos enfrentando a Bélgica el 26 de junio en la misma sede de Canadá.

Previo a la competencia, el equipo comandado por Darren Bazeley se va a enfrentar a Haití e Inglaterra, últimos dos encuentros amistosos antes del inicio del certamen de la FIFA.

Convocatoria de Nueva Zelanda

Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen y Michael Woud.

Defensas: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith y Finn Surman.

Mediocampistas: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marmko Stamenic y Ryan Thomas.

Delanteros: Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine y Chris Wood.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la tercera aparición de Nueva Zelanda en la competencia. Anteriormente, los 'All Whites' fueron parte de las ediciones de 1982 y 2010, quedando eliminados en Fase de Grupos en España y Sudáfrica respectivamente.