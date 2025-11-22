Estuvo en Europa, participó en una final de Champions League y ahora jugará la Liguilla de la Liga MX

La Liga BBVA MX vivirá un capítulo especial en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, cuando las Chivas de Guadalajara enfrenten a la Máquina de Cruz Azul en una serie que promete emociones intensas. Más allá del atractivo del duelo, las miradas estarán puestas en Javier “Chicharito” Hernández, quien disputará su segunda Liguilla desde su regreso al futbol mexicano.

¿Cuándo fue su primera Liguilla del Chicharito?

Chicharito volvió al conjunto de Chivas en el Apertura 2024, torneo en el que Guadalajara logró eliminar a Toluca en cuartos de final con un marcador global de 1-0. Sin embargo, el sueño terminó en semifinales, donde fueron superados por las águilas del América en un Clásico Nacional cargado de tensión. Aun así, la presencia del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana significó un impulso anímico para la afición rojiblanca.

En el Clausura 2025, las Chivas tuvieron un torneo muy irregular no logrando repetir Liguilla y se quedaron en el Play-In, tras caer con el Atlas en el Clásico Tapatío en un partido que dejó un sabor amargo. La eliminación temprana fue un golpe duro para el equipo y para Chicharito, quien buscaba consolidar su regreso con mayor protagonismo.

¿Cuántos goles anotó Chicharito en el Apertura 2025?

Esta temporada regular del Apertura 2025 no fue nada sencilla para el exatacante del Manchester United y del Real Madrid. Chicharito apenas pudo anotar un gol, y lo hizo en la última jornada frente a Rayados de Monterrey. Ese tanto, más allá de lo estadístico, tuvo un significado profundo: El mítico ’14' explotó en llanto al conseguir la anotación, reflejando la presión y el deseo de volver a ser determinante en el futbol mexicano.

Ahora, con el boleto asegurado a los cuartos de final, Chicharito Hernández tendrá una nueva oportunidad de escribir su historia en la Liga BBVA MX. Chivas enfrentará a Cruz Azul en una serie que promete ser vibrante, con dos equipos de gran tradición y con planteles que buscan la gloria. Para Javier, será la ocasión de demostrar que aún puede ser protagonista en partidos de máxima exigencia.

