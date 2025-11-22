¡GOLAZO de Raúl Jiménez queda el triunfo al Fulham! (VIDEO)

Raúl Jiménez volvió a ser protagonista en la Premier League y se convirtió en el héroe del conjunto del Fulham, al marcar el gol que le dio el triunfo por 1-0 Sunderland en partido correspondiente a la jornada 12 del torneo 2025-26. Con esta anotación, el delantero mexicano suma ya dos goles en la presente temporada, rompiendo una sequía que lo había acompañado desde septiembre.

¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre

Raúl anota gol en partidos seguidos ya que marcó en el partido de la Selección Mexicana ante Paraguay donde el conjunto azteca cayó por marcador de 2-1.

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez ante Sunderland?

El partido en Craven Cottage se mantenía cerrado y con pocas oportunidades claras de gol. Sin embargo, al minuto 84 apareció la conexión que cambió el rumbo del encuentro. Samuel Chukwueze envió un centro bombeado al área, y ahí, con la experiencia que lo caracteriza, Raúl Jiménez controló y definió con un disparo raso que venció al guardameta rival por el centro de la portería. La anotación desató la euforia de la afición local, que celebró con intensidad el tanto del mexicano.

Raúl Jiménez anota con el Fulham para darle la victoria sobre el Sunderlandpic.twitter.com/6PEQdE6SAY — Victorzilla (@victorzilla17) November 22, 2025

El resultado fue más que importante para el Fulham, que necesitaban sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Con la victoria, los Cottagers alcanzaron los 14 puntos y tomó un respiro en la clasificación. El gol de Jiménez no solo significó tres unidades, sino también un impulso anímico para el equipo y para el propio delantero, que busca recuperar la confianza y continuidad en el futbol inglés.

¿Contra quién fue el último gol de Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez había vivido jornadas complicadas, con pocos minutos de protagonismo y sin lograr reflejar su esfuerzo en el marcador. Su último gol en la Premier League había llegado semanas atrás ante el Aston Villa, y la presión comenzaba a crecer. Por ello, esta anotación fue celebrada con especial emoción, tanto por el jugador como por sus compañeros, conscientes de lo que representa para el mexicano volver a marcar.

