El dato que sepulta a Chivas y que impide su remontada contra Tigres en el Clausura 2026

La falta de jugadores titulares pasó factura en Chivas y no pudo doblegar a Tigres en El Volcán, llevándose una dura derrota por 3-1 en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Gabriel Milito deberá revertir un resultado más que negativo en el Estadio Akron y una estadística que fue una pesadilla para el equipo a lo largo de todo el torneo.

A pesar de haber sido el líder de la Fase Regular hasta la anteúltima jornada, el Guadalajara quedó a deber con los equipos más duros del campeonato. Tras lo sucedido en Nuevo León, Chivas cayó en los últimos cuatro partidos con rivales que en estos momentos se encuentran disputando la Liguilla del Clausura 2026. Esto demuestra que el conjunto de Milito ha tenido dificultades a la hora de medirse con los candidatos al título.

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Suma dos derrotas contra Tigres, una con Toluca y otra con Cruz Azul. Además, tampoco pudo derrotar a Pumas igualando por 2-2 en la Fase Regular del torneo. De los equipos más duros, solamente logró derrotar al América por la mínima y también sumó triunfos ante Pachuca y Atlas, los otros dos equipos restantes en la Fiesta Grande.

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Si bien es cierto que Chivas ha conseguido un gran rendimiento a lo largo del Clausura 2026, sus números contra los equipos más sólidos del torneo siguen siendo irregulares. La falta de jugadores titulares a raíz de la convocatoria de la Selección Mexicana también ha influido en el rendimiento del conjunto rojiblanco, por lo que Milito tendrá la dura tarea de encontrar soluciones para el juego de Vuelta.

Últimas cuatro derrotas de Chivas

Tigres 3 - 1 Chivas | 2 de mayo de 2026 | Clausura 2026, Cuartos de Final

Tigres 4 - 1 Chivas | 11 de abril de 2026 | Clausura 2026, Jornada 14

Toluca 2 - 0 Chivas | 28 de febrero de 2026 | Clausura 2026, Jornada 8

Cruz Azul 2 - 1 Chivas | 22 de febrero de 2026 | Clausura 2026, Jornada 7

Crédito: Mexsport

¿Qué necesita Chivas para avanzar a Semifinales?

El Guadalajara tendrá una difícil tarea que cumplir si quiere estar en la siguiente ronda del Clausura 2026. Tras el 3-1 en El Volcán, los rojiblancos deberán vencer a los Felinos por una diferencia de dos goles en el Estadio Akron para clasificar a Semifinales. De esta manera, Chivas empataría en el global con Tigres, pero por haber finalizado en una mejor posición en la tabla general avanzaría a la siguiente fase.

Sin embargo, Tigres avanzaría ganando, empatando e incluso cayendo por un gol de diferencia. Teniendo en cuenta que Milito no contará con nombres como Armando González, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, entre otros, será muy difícil plantarse en Semifinales de la Liga BBVA MX. Además, su registro ante los equipos más duros del torneo no es el mejor, por lo que deberá recurrir a la épica en Guadalajara.

