ÚLTIMA HORA: lista de convocados en Selección Mexicana aún puede cambiar y lo aseguró directivo de la FMF

La lista de convocados de la Selección Mexicana para afrontar el proceso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó cierta controversia entre los aficionados. Ausencias como la de Marcel Ruiz sorprendieron, pero un directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la convocatoria para el certamen mundialista no está cerrada y podría haber cambios a futuro si es necesario.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que la lista compartida en los últimos días del mes de abril no es definitiva. Doce futbolistas que participan de la Liga BBVA MX se perderán la Liguilla del Clausura 2026 debido a la concentración de la Selección Mexicana y aún así no tendrían su lugar asegurado en el Mundial 2026. Esto quiere decir que sorpresas como la de ‘Memote’ Martínez podrían anularse en un futuro.

Crédito: Mexsport

El directivo expresó que la última palabra para la convocatoria de jugadores está en manos de Javier Aguirre y que la misma no está definida en estos momentos. Además, hizo hincapié en la prelista de hasta 55 jugadores que la Selección Mexicana debe entregar durante el mes de mayo. Esto quiere decir que la lista puede sufrir cambios a pesar de haber nombres ya instalados.

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“No estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo. Falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva que es el 1 de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la prelista FIFA que es hasta máximo 55 jugadores y que al final Javier Aguirre tomará mano de esos para representar a México. Claro está que estos 20, al estar aquí con nosotros, trabajar desde antes con Aguirre y afrontar estos partidos amistosos pues llevan mano por encima de todos”, comentó Davino.

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Las ausencias sorpresivas de la lista de México

La lista presentada por la FMF generó repercusiones debido a la ausencia de ciertos futbolistas que han mostrado un gran nivel en el último tiempo. Marcel Ruiz es uno de ellos, quien se ha arriesgado a volver antes de tiempo de su lesión en la rodilla para tener una posibilidad de representar a México en el Mundial 2026.

Charly Rodríguez de Cruz Azul, Diego Lainez de Tigres, Elías Montiel de Pachuca, Everardo López de Toluca y Richard Ledezma de Chivas son otras de las ausencias de peso que tuvo la lista del ‘Vasco’ Aguirre. Sin embargo, aún existen posibilidades de que estos jugadores estén presentes en la Copa del Mundo tras conocerse esta noticia.

