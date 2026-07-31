Los partidos que se juegan hoy viernes 31 de julio de la jornada 3 del Apertura 2026 de la LigaBBVAMX

La Jornada 3 del Apertura 2026 pone en marcha sus actividades este viernes 31 de julio con tres partidos que pondrán a todos los aficionados de la Liga BBVA MX atentos a su televisor. Tras las primeras dos fechas, Tijuana comparte el liderato con Cruz Azul, Atlas y Necaxa, todos con seis puntos, mientras que equipos como Guadalajara, Puebla y Pumas buscarán meterse a la pelea por los primeros lugares. En contraste, Juárez intentará salir del fondo de la clasificación después de un complicado inicio de torneo.

Puebla y Guadalajara buscan dar un salto en la tabla

El primer encuentro de la jornada se disputará a las 19:00 horas, cuando Puebla reciba a Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos clubes llegan con tres unidades luego de registrar una victoria y una derrota en sus primeros dos compromisos del certamen.

La Franja ocupa el noveno puesto gracias a una mejor diferencia de goles, mientras que el Rebaño aparece en la undécima posición. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos acercarse a los puestos de arriba y tomar confianza antes de que el calendario se complique en las siguientes semanas.

Recuerda que este partido será transmitido por AztecaDeportes en todas sus plataformas.

San Luis quiere frenar al líder Tijuana

En punto de las 21:00 horas, Atlético de San Luis será anfitrión de Tijuana, equipo que llega como uno de los líderes invictos del Apertura 2026 con dos victorias consecutivas y seis puntos.

Los potosinos, por su parte, apenas han sumado un empate en las primeras dos jornadas y se encuentran en la parte baja de la clasificación con una sola unidad. Ante su afición, buscarán dar la sorpresa frente a unos Xolos que intentarán mantenerse en la cima una semana más.

Juárez recibe a Pumas con la obligación de sumar

También a las 21:00 horas, Juárez enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los fronterizos viven un inicio complicado, ya que han perdido sus dos primeros encuentros, no han logrado marcar y son últimos de la tabla general.

Del otro lado estará un conjunto universitario que suma tres puntos tras dos jornadas y que intentará regresar al camino de la victoria para acercarse a la zona alta de la clasificación. Para ambos equipos, el duelo representa una buena oportunidad de cambiar el rumbo en este arranque del campeonato.

Recuerda que este partido será transmitido por AztecaDeportes en todas sus plataformas.

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