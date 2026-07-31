CONFIRMADO: La agenda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo2026; transmisión de HOY viernes 31 de julio

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe están en uno de sus momentos de máximo auge y es que México se encuentra lidernado la tabla del medallero; se ha demostrado una superioridad notable en diversos escenarios deportivos de la justa regional, acumulando un total de 181 preseas. Esta cosecha se desglosa en 80 medallas de oro, 57 de plata y 44 de bronce, cifras que amplían considerablemente la brecha respecto a sus más cercanos perseguidores y reafirman que México es potencia en esta competición.

En la lucha por el segundo puesto, Colombia se mantiene firme como el sublíder de la competencia. Los cafeteros registran un total de 118 preseas, divididas en 42 metales dorados, 48 plateados y 28 bronces. Por su parte, la delegación de Cuba ocupa el tercer lugar de la clasificación general con 57 medallas totales, producto de 16 oros, 18 platas y 23 bronces, respaldando su tradicional jerarquía en el medallero gracias a la calidad de sus títulos obtenidos.

La agenda de hoy en Azteca Deportes:

En punto de las 10 am podrás disfrutar de Clavados a través de Canal 7 o por su parte, podrás vivir la transmisión web en cualquiera de tus dispositivos a las 14:00 hrs.

Esta tarde también tenemos deporte para los aficionados del beisbol, punto de las 16:00 hrs se podrá seguir la transmisión del partido de México vs Panamá.

Para cerrar con la agenda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a partir de las 17:00 hrs podrás seguir el partido de México femenil vs Colombia femenil.

Link para seguir los Juegos Centroamericanos:

Si deseas ver los Juegoscentroamericanos y del Caribe 2026 puedes seguir la transmisión a través de nuestro sitio web: AztecaDeportes

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