Exjugador Tuzo lanza dardo a Jaime Lozano tras su salida del Pachuca

El que una persona se quede sin empleo es algo que a las demás gente no es algo que les agrade, pero parece que al jugador Javier Eduardo “Chofis” López es algo que alegra y lo pone feliz.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

A solo días del arranque del Play-In del Apertura 2025, el Pachuca sacudió el entorno de la Liga BBVA MX al anunciar la inesperada salida de Jaime Lozano como su director técnico. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la decisión del club, sino la reacción en redes sociales de la Chofis López.

¿Qué es lo que publicó la Chofis López en sus redes sociales?

El exjugador de los Tuzos, quien fue separado del equipo tras la Jornada 14 del torneo Apertura 2025, publicó una historia en su cuenta de Instagram que ha sido interpretada como una clara indirecta hacia el técnico mexicano. En la imagen, se observa un espejo con la silueta de Chofis apenas visible en sombras, acompañada del mensaje: “Qué feliz estoy, el tiempo no se equivoca. Gracias, mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas”.

También te puede interesar:

La publicación generó revuelo entre los aficionados y medios, ya que coincide con la salida de Lozano del banquillo hidalguense. Aunque nunca se confirmo una mala relación entre ambos, es sabido que Chofis fue relegado por el Jimmy Lozano desde el comienzo del campeonato, teniendo escasa participación antes de que el equipo anunciara la rescisión de su contrato de forma inmediata.

¿Cuál fue el motivo de la salida dela Chofis López del Pachuca?

En su momento, la institución emitió un comunicado agradeciendo al mediocampista por su entrega desde su llegada en 2022, destacando su papel. No obstante, nunca se revelaron los motivos específicos de su salida, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible conflicto interno.

La publicación de Chofis ha sido interpretada por muchos como una especie de revancha emocional, una forma de expresar satisfacción por la caída de quien, aparentemente, no le brindó la confianza necesaria. Aunque el jugador no mencionó directamente a Jaime Lozano, el contexto y el momento de la publicación no dejaron mucho espacio para la duda.

Mientras tanto, Pachuca deberá enfrentar el Play-In sin su timonel, en un momento crítico para sus aspiraciones. Los Tuzos jugarán el próximo 20 de noviembre su partido ante los Pumas de la UNAM.

