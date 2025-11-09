Carrasquilla enciende los ánimos: Efraín Juárez: ‘Que se dejen de joder, es futbol’; Larcamón responde

La polémica se desató entre los técnicos de Pumas y Cruz Azul en las declaraciones de los dos en la conferencia después del partido donde los universitarios consiguieron su puesto para el Play-In al vencer 3-2 al conjunto cementero en el Estadio Cuauhtémoc.

La polémica se estableció por la entrada del mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla sobre el arquero celeste Kevin Mier.

Durante el encuentro, Carrasquilla realizó una fuerte barrida que terminó lesionando al guardameta colombiano cuando trataba de despejar el balón, quien tuvo que abandonar el estadio en muletas. Aunque el árbitro solo mostró tarjeta amarilla, en Cruz Azul consideran que la acción amerita una sanción más severa.

Efraín Juárez no se guarda nada en conferencia de prensa

El técnico de los universitarios, Efraín Juárez, no se guardó nada en la conferencia. Ante los rumores de que Cruz Azul solicitaría la inhabilitación de Carrasquilla, Juárez respondió con contundencia y visiblemente molesto: “No la he visto, la verdad que no la veo. Si vamos a hablar de eso, entonces nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del último que se le cae encima a Macías… por favor. Creo que mi equipo se ha mostrado siempre con circunstancias, pero nunca con mala leche. Es futbol, no jodan, no hay que joder”.

Efraín Juárez ha considerado que Carrasquilla ha sido un profesional desde que llegó, que juega con intensidad y nunca con la intensión de dañar a un compañero.

¿Qué dijo Larcamón sobre la entrada de Carrasquilla?

Por su parte, Nicolás Larcamón, técnico de La Máquina, se mostró más mesurado pero firme en su postura. En declaraciones posteriores al partido, Larcamón confirmó que el club analiza presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria: “La acción es clarísima. Es llamativo, vamos a ponerle un término sutil. Luego entramos en el juego de las opiniones: los que están a favor y los que están en contra, y se diluye todo. Pasa y no pasó nada. Es llamativo”

“Estamos a la espera de los estudios porque indudablemente tiene un golpe muy fuerte en la parte de la canilla. Es una acción en la canilla, y lo digo claramente porque se ha dicho que fue en el empeine, pero no es así. Esperamos que no haya una lesión ósea importante”, adjuntó el sudamericano.

Larcamón evitó entrar en confrontaciones directas, pero dejó claro que buscará justicia deportiva: “No se trata de revancha, se trata de proteger a nuestros jugadores. Si hay una lesión seria, la Liga debe actuar”, sentenció.

