Tigres vs Chivas de Guadalajara: HORA EXACTA para ver el juego de la jornada 14 del Clausura 2026

Las Chivas buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026 cuando se enfrenten este sábado 11 de abril a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en compromiso de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX.

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Hora exacta del Tigres vs Chivas

Han pasado ya tres años desde la última victoria de las Chivas en el Volcán cuando en el Clausura 2023 le propinaron una derrota a los Felinos en casa por 2-1; sin embargo, el Guadalajara llega en un gran momento buscando sumar tres puntos.

El Rebaño Sagrado es líder general de la competencia y de momento es el único equipo que ya tiene su lugar asegurado en la Liguilla del Clausura 2026 a falta de tres partidos por disputar.

Crédito: Mexsport

Mientras que las Chivas no pierden desde hace cinco partidos, cuando cayeron ante el Toluca, los Tigres no ganan en la Liga BBVA MX desde que vencieran a Rayados con gol de último minuto de André Pierre Gignac.

No te pierdas el encuentro entre los Tigres de la UANL ante las Chivas este sábado 11 de abril en punto de las 17:00 horas a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de David Medrano, Zague y Jorge Campos y en Omar Villarreal en cancha.

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