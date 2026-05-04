El jugador de la Liga BBVA MX que nadie tiene en el radar, pero sí mete goles y se los dedica a su mamá en el cielo

Christian Ebere es un futbolista que se está dando a conocer dentro del futbol mexicano. Fichó por Cruz Azul en febrero de este mismo año y llegó como opción de recambio en la delantera del equipo de Nicolás Larcamón. Sin embargo, tuvo poco rodaje con el entrenador argentino, pero fue Joel Huiqui quien le dio la confianza en estos últimos partidos y ahora no para de meter goles.

Desde su llegada a la Liga BBVA MX, el delantero nigeriano acumula apenas 11 partidos jugados habiendo sido titular en solo 2 de ellos. No obstante, el nuevo técnico interino de La Máquina le dio la posibilidad de ser titular en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a Atlas y respondió de la mejor manera: doblete para ganar el partido y llegar con ventaja al duelo de Vuelta.

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Ebere dedica sus goles a su madre

A pesar de su gran rendimiento dentro del terreno de juego, Ebere no atraviesa su mejor momento en cuanto a vida personal. El nigeriano viene atravesando días duros debido al reciente fallecimiento de su madre, Eucharia Ego Ebere, noticia que fue compartida de forma oficial por Cruz Azul el pasado 12 de abril. A pesar del dolor, el atacante africano logró dejar las emociones de lado y ser figura ante Atlas para dedicarle sus goles.

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El primer gol de Ebere fue a los 55 minutos de juego tras una asistencia de Omar Campos, momento que el jugador aprovechó para realizar una celebración simbólica. Se besó la muñeca y elevó los brazos al cielo, dedicando su anotación a su madre mientras sus compañeros lo rodeaban. Fue un instante sensible donde el nigeriano mostró su frialdad ante la tragedia familiar que vivió hace pocos días.

Christian Ebere figura del partido |Mexsport

“Yo dediqué esos goles para mi madre que falleció, ya una semana ahora y dediqué esos goles para ella”, fue lo que expresó Ebere ante las cámaras de la prensa luego de ser el jugador más determinante de La Máquina en Guadalajara. Estas palabras conmovieron a la afición, mientras que Ebere espera por ser titular en el juego de Vuelta que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el próximo fin de semana.

Los números de Ebere en el Clausura 2026