Dijo que está para ayudarme": Christian Ebere revela a su primer amigo entre los jugadores de Cruz Azul

En Cruz Azul, Christian Ebere parece haber encontrado algo que acelera cualquier proceso: respaldo desde adentro.

El delantero nigeriano, uno de los últimos refuerzos celestes para el Clausura 2026, apenas lleva unos días en La Noria y ya empieza a hablar como alguien que se siente cómodo. Su debut ante Toluca dejó buenas sensaciones, pero lo más llamativo vino después, cuando contó cómo fue su primer contacto real con el grupo.

Te puede interesar: Jugó en Cruz Azul y América, llegó a valer 163 millones y hoy fue descartado en la MLS

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El primer amigo de Christian Ebere dentro de Cruz Azul

Sin rodeos, Ebere reveló que hubo un jugador que dio el primer paso para integrarlo, sin discursos forzados ni poses de líder. Fue algo simple, directo y humano. Erik Lira se le acercó y le dejó claro que no estaba solo.

“Se acercó a hablar conmigo y me dijo que estaba para ayudarme, que estaba ahí para mí”, contó el atacante. No parece gran cosa, pero en un vestidor de alta exigencia, esos gestos pesan. Y mucho. Según Ebere, ese detalle marcó la diferencia desde el primer entrenamiento.

Por si fuera poco, en el partido ante los Diablos, tras una jugada clave, Lira fue uno de los primeros en abrazarlo. Y para un jugador que recién aterriza, eso vale oro.

Te puede interesar: Toluca y Cruz Azul empatan 1-1 en la Jornada 5 del Clausura 2026

Ebere, maravillado con el ambiente dentro de Cruz Azul

Ebere también dejó claro que lo sorprendió el ambiente general. Habló de un grupo cercano, sin barreras, donde la convivencia fluye más allá del futbol.

“Desde el primer día me sentí como si llevara meses aquí, o años”, explicó. En un equipo que viene de meses intensos, cambios y presión constante, lograr que un refuerzo se suelte tan rápido no es común.

Más allá de la integración, el mensaje del nigeriano fue ambicioso. Ebere no llegó a Cruz Azul a adaptarse lentamente ni a pasar desapercibido. Tiene claro dónde está parado y qué significa portar esta camiseta.