La fecha CONFIRMADA para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

Después de un año completo fuera de la parrilla, Sergio “Checo” Pérez ya tiene fecha oficial para regresar al automovilismo de élite. El piloto mexicano volverá a competir en la Fórmula 1 en 2026 como parte del ambicioso proyecto de Cadillac, marcando uno de los regresos más esperados de los últimos años.

La salida de Checo Pérez de Red Bull, anunciada en diciembre de 2024, parecía el cierre de un ciclo importante. Sin embargo, el tiempo fuera de las pistas no fue una despedida definitiva, sino una pausa estratégica. Ocho meses después, Cadillac confirmó su entrada a la Fórmula 1 y apostó por la experiencia del tapatío para liderar su debut en la categoría.

El regreso no será inmediato, pero sí está perfectamente calendarizado. Checo volverá a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 en una competencia cuando arranque oficialmente la temporada 2026, una campaña que marcará una nueva era para la categoría, con 11 equipos y 22 pilotos en la parrilla.

Evidentemente, Checo probará su monoplaza antes de que comience la campaña, pero lo hará de manera privada, no frente a sus aficionados.

La fecha exacta del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo con las prácticas libres del Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, en Melbourne. La clasificación se disputará el 7 de marzo, mientras que la carrera se correrá el 8 de marzo, día en el que Checo Pérez volverá oficialmente a competir en la máxima categoría.

Será una temporada extensa, con 24 Grandes Premios y seis carreras sprint, que se extenderá hasta el cierre en Abu Dhabi el 6 de diciembre. Para Checo, el reto no solo será regresar, sino hacerlo liderando un proyecto completamente nuevo, en un contexto distinto al que vivió en Red Bull.

Cadillac ve en Pérez mucho más que un piloto: experiencia, lectura de carrera y capacidad para desarrollar un auto desde cero. Para el mexicano, es la oportunidad de volver bajo sus propios términos, sin la presión de un equipo construido alrededor de otra figura.