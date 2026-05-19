La Selección que llevará a solo un nacido en su país a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Curazao presentó su convocatoria de 26 jugadores para disputar su primera Copa Mundial de la FIFA y lo hará con una plantilla que ha sorprendido, pero no por las figuras que vestirán su camiseta, sino por el lugar de origen de casi todos sus seleccionados.

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Curazao presenta convocatoria para el Mundial con solo un jugador nacido en el país

Curazao se convirtió en el país más pequeño y con la menor población en calificarse a una Copa Mundial de la FIFA por lo que su director técnico, Dick Advocaat, ha tenido que echar mano de elementos nacidos fuera de la isla para conformar la convocatoria de 26 jugadores.

Es por eso que el estratega ha conformado un equipo con 25 jugadores que nacieron fuera de Curazao y solo su estrella, Tahith Chong, nació en Willemstand, la capital de la isla, mientras que el resto de elementos llegaron al mundo en los Países Bajos.

Y es que Curazao es una nación constituyente del Reino de los Países Bajos, por lo que tiene fuertes vínculos con la nación europea y sus ciudadanos cuentan con pasaporte neerlandés con plenos derechos de ciudadanos de la Unión Europea.

This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼



Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/VvHZmwVcP9 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

Además, la Selección de Curazao se ha integrado principalmente por jugadores que militan en la Eredivisie y en las divisiones inferiores de los Países Bajos, junto con algunos elementos que juegan en Suiza, Arabia Saudita, Inglaterra, entre otros.

De esta manera, los Países Bajos tendrá una doble representación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la Naranja Mecánica comandada por Virgil van Dijk, y con Curazao como representante de sus territorios constituyentes que también incluyen a Aruba y Bonaire en el Mar Caribe.

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