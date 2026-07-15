Christian Martinoli fue severo con el actuar de Giuliano Simeone, a quien catalogó como ridículo por lo que hizo al portero Jordan Pickford, quien es el arquero más goleado por Raúl Jiménez en la Premier League. Lo anterior se dio al momento en que Lionel Messi cobró un tiro de esquina antes de la pausa de hidratación.

Antes y durante el cobro de espina, el jugador argentino no dejó mover al guardameta inglés, hecho que Martinoli catalogó como ridículo, puesto que el duelo es transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.

Christian Martinoli cataloga a Giuliano Simeone como “ridículo” por esto que le hizo al arquero de Inglaterra|@giulisimeone

El accionar del delantero del Atlético de Madrid generó un debate entre el narrador de Azteca Deportes y Luis García, quien respondió a la frase de ridículo: "Y con esta nueva regla, más". Mientras que Martinoli culminó su frase: “Con esta, con la otra, con la que sea, es ridículo, se fue contra el arquero”.

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Los Simeone en partidos contra Inglaterra

El apellido Simeone es muy conocido por los ingleses, pues en la Copa Mundial de la FIFA™ de Francia 1998. Argentina e Inglaterra se enfrentaron en la ronda de octavos de final, en la que el hoy entrenador del Atlético de Madrid influyó para que su selección avanzara.

Diego le cometió una dura entrada a David Beckham, quien ante tal hecho, el ahora dueño del Inter Miami de la MLS, reaccionó de la peor manera, ya que le tiró una patada a Simeone, lo que ocasionó que saliera expulsado.

El partido entre Inglaterra y Argentina terminó con un empate 2-2, aunque la serie se la llevó la albiceleste en penales.

La titularidad de Simeone ante Inglaterra

El hijo de Diego saltó a la cancha como titular en el duelo entre Argentina e Inglaterra, una decisión brava por parte de Lionel Scaloni, quien decidió mandar a la banca a Rodrigo de Paul. Por el momento, la estrategia le está saliendo al DT albiceleste, pues el jugador del Atlético de Madrid es quien presiona más a los ingleses.