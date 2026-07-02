¿Y si sí? El dato de Raúl Jiménez ante el portero de Inglaterra que ilusiona a México

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Raúl Jiménez figura como uno de los referentes de México tras anotar dos goles dentro de la justa mundialista, siendo el segundo máximo goleador del equipo dentro del torneo detrás de Julián Quiñones.

La ilusión de que México siga haciendo historia dentro del certamen puede justificarse mediante un par de estadísticas. Una de las más destacadas corresponde al propio Raúl Jiménez, quien cuenta con un contundente dato que podría ser clave para analizar el encuentro gracias al portero que enfrentará este domingo.

Raúl Jiménez cuenta con un dato clave previo al México vs. Inglaterra

El dato de Raúl Jiménez ante Pickford que ilusiona a México ante Inglaterra

Raúl Jiménez cuenta con un importante historial en la Premier League de Inglaterra, por lo que conoce de cerca la calidad de varios de los futbolistas a los que enfrentará en el Estadio Ciudad de México. Uno de ellos es precisamente Jordan Pickford, arquero del cuadro inglés.

Jordan Pickford es el portero al que más goles le ha metido Raúl Jiménez en su carrera|Crédito: Jordan Pickford / FB

Los datos marcan que Raúl Jiménez suma 6 goles contra Pickford, siendo el portero al que más goles le ha metido el delantero mexicano en Europa a lo largo de su carrera. Varios aficionados mexicanos esperan que dicha racha se repita en el partido de los dieciseisavos de final.

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Inglaterra regresa al Estadio Ciudad de México tras 40 años

La Selección de Inglaterra vivió un momento histórico 40 años atrás en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial México 86. En ese año, el duelo ante Argentina el que definió uno de los momentos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA™ debido a la actuación de Diego Armando Maradona.

Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986|@fedebulos / IG

Argentina logró vencer a los ingleses en los cuartos de final de aquella edición con dos goles de Maradona. El primero fue conocido como la “Mano de Dios” debido a que el jugador saltó junto al portero Peter Shilton y golpeó el balón con el puño izquierdo para anotar el primer gol del partido. El segundo llegó minutos después con el “Gol del Siglo” en donde Maradona burló a 5 rivales para poder mandar el balón al fondo de las redes. 40 años después, Inglaterra volverá a pisar el campo de juego del Estadio CDMX para enfrentar a México.

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