Scaloni habló sobre la Guerra de Malvinas en la previa de Argentina vs Inglaterra y envió un mensaje

A horas de una nueva semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la expectativa por el cruce entre Argentina e Inglaterra ha trascendido lo estrictamente deportivo, despertando inevitablemente el recuerdo histórico de la Guerra de las Islas Malvinas. Sin embargo, en la conferencia de prensa oficial celebrada en el Atlanta Stadium, Lionel Scaloni fue tajante al pedir que el encuentro no sea cargado de connotaciones extrafutbolísticas, instando a mantener el enfoque en el juego y a respetar la memoria de quienes vivieron aquel conflicto histórico.

"Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años", comenzó explicando el director técnico. Scaloni fue reflexivo al señalar que, aunque los argentinos mantienen viva la memoria de quienes fueron a las islas y de las familias que sufrieron pérdidas, trasladar ese peso emocional al campo de juego carece de sentido en la actualidad: "¿Qué culpa tienen los jugadores y la gente de ahora? Eso fue una época atrás, muy triste, imagino que para todos, y la recordamos, lógicamente. Pero no mezclamos las cosas, por favor. Esto es fútbol, de verdad".

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Scaloni pidió mesura a la gente en la previa de Argentina vs Inglaterra

El estratega enfatizó que, en un mundo donde lamentablemente persisten conflictos bélicos en otras latitudes, elevar un encuentro deportivo a una categoría de disputa histórica resultaría "una locura". "Mezclarlo sería equivocado porque están pasando cosas en otra parte del mundo y habiendo guerras sería una locura. No nos tenemos que confundir", subrayó el DT, intentando enfriar el "morbo" mediático que rodea a este histórico enfrentamiento.

Crédito: Mexsport

Mientras tanto, el foco del seleccionado nacional se mantiene en la estrategia para neutralizar a un rival de jerarquía como los "Tres Leones", dirigidos por Thomas Tuchel. Scaloni confirmó que el equipo titular aún no está definido y que se analizan variantes tácticas —como la posible inclusión de cambios en la formación— enfocadas puramente en las necesidades del partido: "El equipo que va a salir mañana es el mejor que, entiendo yo, tiene que jugar. Sean jugadores campeones o no. Puede pasar que me equivoque, pero en ningún concepto el jugador que sale es por lo que dio, es por lo que está dando".