Por qué Francia volverá a jugar el sábado por el Mundial 2026 si ya quedó eliminada ante España

Tras la dolorosa caída ante España por 2-0 en semifinales, Francia no se despide definitivamente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el sueño del título ha quedado atrás, los galos deberán afrontar una última presentación en el torneo: el partido por el tercer y cuarto puesto, conocido popularmente como la "Final de Bronce". Este compromiso, que resulta clave tanto por el prestigio deportivo como por la distribución de premios económicos de la FIFA, servirá para determinar quién sube al último escalón del podio en esta edición mundialista.

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Cuándo juega Francia por el tercer puesto

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium, un recinto con capacidad para más de 64.000 espectadores. El inicio está programado para las 15:00 (hora del centro de México). Francia aguarda ahora por conocer a su rival, que surgirá del perdedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, completando así el cuadro de los cuatro mejores equipos de la competición.

Mbappé se lamenta|Lee Smith/REUTERS

Más allá del honor deportivo, existe un incentivo económico significativo que justifica la realización de este encuentro. La FIFA ha estipulado una diferencia en la bolsa de premios para los semifinalistas que no logran alcanzar la final:



Tercer puesto: La selección que logre la victoria se embolsará aproximadamente 27 millones de euros .

La selección que logre la victoria se embolsará aproximadamente . Cuarto puesto: El equipo que caiga derrotado recibirá alrededor de 25 millones de euros.

Este choque en Miami representa la oportunidad final para despedirse de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con honores, cerrando el ciclo mundialista antes de la gran final que se disputará el domingo en Nueva Jersey.

También desencadenará en la salida de Didier Deschamps, entrenador que antes de comenzar la competencia anunció que no seguiría en el seleccionado galo. El DT tuvo un ciclo muy exitoso, que tratará de coronarlo con una medalla en el certamen disputado en México, Estados Unidos y Canadá.