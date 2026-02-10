Christian Martinoli rompe el silencio tras su ausencia en narraciones de TV Azteca: “Venden una cantidad de humo”

La ausencia de Christian Martinoli en el Viernes Botanero durante el duelo entre Mazatlán y Chivas del pasado 6 de febrero llamó la atención, no solo de los televidentes de TV Azteca, sino de diversas voces que comenzaron a especular sobre los motivos del cambio de último minuto que tuvo la alineación de narradores.

Christian Martinoli rompe el silencio sobre su ausencia en las narraciones de TV Azteca

En un video compartido en sus redes sociales, Christian Martinoli rompió el silencio y aclaró los motivos de su ausencia en las narraciones de TV Azteca, dejando claro que se trató de un tema de salud que le impidió estar disponible para el encuentro.

"Aqui en casa. Uno ya no se puede enfermar a gusto, porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo. Besos y abrazos y arriba el Chorizo Power, dicho sea de paso", dijo el narrador de TV Azteca desde las instalaciones de la televisora del Ajusco.

Cabe señalar que Christian Martinoli no estuvo presente en la transmisión estelar del Viernes Botanero entre Mazatlán y Chivas en donde también estuvo programado Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

