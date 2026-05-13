Este es el PREOCUPANTE récord de Christian Mbilli, posible rival del Canelo Álvarez

En los últimos días ha circulado información respecto a la próxima pelea que Saúl, el Canelo Álvarez, tendrá, misma que podría ser la única que protagonice en el año. Ante ello, uno de los nombres que más han sonado para su rival es nada más y nada menos que Christian Mbilli.

Saúl Álvarez entrevista al boxeador Canelo | Box Azteca

Si bien su nombre no es tan conocido a nivel mundial, la realidad es que el camerunés es considerado uno de los boxeadores más fuertes de la actualidad gracias a contar con un récord por demás espectacular, por lo que no está de más conocer un poco de este.

¿Cuál es el récord de Christian Mbilli, posible rival del Canelo Álvarez?

Nacido el 26 de abril de 1995, Christian Mbilli es un boxeador profesional de 30 años proveniente de Camerún que actualmente es el Campeón Mundial Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón que posiblemente podría defender precisamente ante el Canelo Álvarez.

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Fue Mike Coppinger quien aseguró que el camerunés es una de las opciones más interesantes para el regreso de Saúl Álvarez, quien haría su regreso al ring después de la derrota sufrida ante Terence Crawford, lo cual haría de esta contienda una especie de revancha para él.

Esta, sin embargo, no será nada sencilla puesto que Christian cuenta con un récord invicto de 29 triunfos y 0 derrotas, mismas de las cuales 24 se dieron por la vía del cloroformo. Su porcentaje de nocaut asciende a más del 82 por ciento, hecho que debe cuidar el mexicano si es que se enfrenta a él.

¿Cuándo sería la pelea entre Christian Mbilli y el Canelo Álvarez?

Una vez confirmado que el Canelo Álvarez regresará a los encordados para el segundo semestre del año, extraoficialmente se espera que su próximo combate, posiblemente ante Christian Mbilli, se lleve a cabo el 12 de septiembre en Arabia Saudita, esto en el marco de los festejos patrios al interior del país.