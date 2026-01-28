Christian Mbilli al ser nuevo campeón del CMB: “ESPERO ENFRENTAR A CANELO MUY PRONTO”

El boxeador francés Christian Mbilli ha sido ascendido a campeón mundial absoluto por el Consejo Mundial de Boxeo este martes, y en el marco del anuncio en la Ciudad de México, el de origen camerunés no ha dudado en soltar el nombre de Saúl Canelo Álvarez como un rival al que quiere enfrentar.

Mbilli, de 30 años y que marcha invicto en el pugilismo, era el campeón interino del CMB, pero ante el retiro de Crawford y las decisiones que previamente tomó, dejando de seguir los lineamientos del CMB, el cinturón quedó vacante y tras unas semanas de análisis, el organismo verde y oro lo ha nombrado como su campeón del mundo.

"Es un joven dedicado, fuerte, entregado, leal. Tuvo 9 defensas del campeonato de las Américas, campeón interino y al retirarse Crawford confirmamos a Mbilli como el campeón del mundo", explicó Sulaimán, presidente del CMB.

‼️ Christian Mbilli has been elevated to WBC super middleweight world champion, the WBC has confirmed.



Terence Crawford was stripped of the title prior to his retirement, and Mbilli has now been upgraded from ‘interim’ status. pic.twitter.com/AttKImdx4M — Ring Magazine (@ringmagazine) January 27, 2026

Mbilli confirma que quiere enfrentar a Canelo

Hace un año el nombre de Christian Mbilli ya rondaba en el campamento de Canelo y Eddy Reynoso lo nombró como una posibilidad para ser el rival de Saúl Álvarez y ahora al ser campeón del mundo su nombre emerge de nuevo.

"No tengo ningún mensaje para Canelo pero lo admiro mucho por su carrera por su carrera y yo espero enfrentarlo", comentó Mbilli quien es apodado SOLIDE, que es un adjetivo que en francés significa fuerte o sólido.

Además, representantes de los medios le plantearon a Munguía como rival y explicó que para él, Canelo y Munguía están entre los tres mejores de la división, por lo que sabe de sus capacidades y peligro, por lo que ahora más que nunca tiene que estar preparado porque siendo el campeón del CMB, lo buscarán los mejores para ir por su campeonato del mundo en las 168 libras.