¡ÚLTIMA HORA! CMB nombra al nuevo campeón del mundo en peso supermediano

El boxeador francés Chrtistian Mbilli ha logrado ser campeón del mundo en peso supermediano , al ser ascendido por el Consejo Mundial de Boxeo de campeón interino a campeón absoluto, semanas después del embrollo que hubo con Terence Crawford. Todo esto ocurrió durante el tradicional Martes de Café del CMB en donde estuvo el pugilista.

Uno de los campeonatos más codiciados del mundo en la división de las 168 libras está ahora en las manos de Mbilli, quien tiene capacidades comprobadas por las que era el campeón interino, pero ahora en el reacomodo de la división el CMB que preside Mauricio Sulaimán , ha dado la noticia de que el peleador es campeón del mundo.

¿Quién es Christian Mbilli, el peleador campeón del mundo por el CMB?

El oriundo de Camerún de 30 años, tiene una marca de 29 victorias con 24 nocauts sin derrotas con un empate por lo que ha caminado por su carrera que comenzó en febrero del 2017 como invicto.

Su apodo es "Solide" y tiene su referencia en el adjetivo francés que significa sólido, firme, resistente, robusto o bien fuerte, por lo que esa es su carta de presentación.

Su última pelea fue la que manchó su marca en cuanto a victorias, pues empató el 13 de septiembre en Las Vegas ante Lester Martínez en Allegan Stadium.

Esa noche también Canelo perdió el cetro de los supermedianos del CMB ante Terence Crawford, pero Crawford decidió soltar el cetro luego de una serie de diferencias con el CMB que escalaron a insultos por parte del peleador.

Luego Crawford anuncio su retiro y todos los campeonatos quedaron en el aire, y con los organismos determinando los lineamientos para encontrar un campeón del mundo.

En este caso el CMB respetó a su interino, ha descartado un torneo o alguna eliminatoria y Mbilli es el nuevo monarca mundial.

🚨 BREAKING NEWS: Christian Mbilli has been elevated from Interim to WBC Super Middleweight Champion during the WBC weekly press conference.



@MbilliChristian #wbcboxing pic.twitter.com/D2k4WdfTjx — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 27, 2026

¿Mbilli, próximo rival de Canelo?

Mbilli ya ha estado en la mira de Canelo, así lo reveló hace un año Eddy Reynoso pero finalmente para el pleito de mayo en Arabia Saudita enfrentó a William Scull quien era campeón de la FIB en 168 libras.

Pero el nombre y perfil estaban en la órbita, por lo que no suena descabellado que en el regreso de Saúl Álvarez en septiembre, Mbilli pueda perfilarse como el rival para septiembre en Arabia.