Chucky Lozano sale de las tinieblas y su nuevo equipo lo recibe de esta manera

Hirving “Chucky” Lozano ya tiene nuevo equipo tras el conflicto que protagonizó con el San Diego FC. La escuadra californiana tomó la decisión de desprenderse del futbolista mexicano mediante una cesión, pero lo cierto es que el delantero se mantendrá en la Major League Soccer (MLS). Pasará a formar parte de LA Galaxy, equipo donde ya fue presentado de forma oficial.

Mediante sus redes oficiales, el conjunto angelino confirmó la contratación del Chucky Lozano, quien llega cedido desde San Diego hasta diciembre de este mismo año. Además, señalan que el mexicano será registrado como “Jugador Franquicia” y que su contrato tendrá una opción de compra que podrá ser utilizada por LA Galaxy para adquirir su ficha de forma definitiva si así lo desean.

Chucky Lozano ya conoció las instalaciones de LA Galaxy

La cuenta oficial del club estadounidense publicó un video donde se puede observar al exNapoli conociendo a sus compañeros de equipo, además de cada una de las instalaciones que posee LA Galaxy en Los Angeles. También estuvo presente en el Dignity Health Sports Park, estadio donde el conjunto angelino juega sus partidos de local.

Chucky Lozano junto a sus nuevos compañeros|Crédito: @LAGalaxy

Lozano tuvo su primer día de entrenamiento bajo las órdenes del técnico estadounidense Greg Vanney. En el video se puede percibir un clima distendido, donde Chucky compartió ejercicios con distintos compañeros como por ejemplo, Marco Reus, leyenda del Borussia Dortmund y de la Bundesliga.

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El club también dio a conocer que Lozano lucirá el dorsal número 11 en su espalda, por lo que el mexicano ya tiene todo listo para empezar a sumar minutos en LA Galaxy.

El primer día de Chucky Lozano 🇲🇽💫 pic.twitter.com/d4gxsRNP1x — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 7, 2026

LA Galaxy afirma que el interés por Chucky Lozano no es nuevo

Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy, reveló que el fichaje de Lozano es uno que vienen siguiendo desde hace muchos años.

“Hirving es un jugador al que intentamos fichar hace tres años, por lo que su llegada se siente como el cierre de un ciclo. Es un competidor feroz, con un excelente historial en equipos que han peleado por títulos en distintas ligas, incluida su temporada de debut en la MLS”, comenzó diciendo el directivo.

“Cuando evaluamos las opciones para fortalecer nuestra plantilla de cara al tramo final de la temporada, quedó claro que Hirving era el jugador indicado para el momento que atravesamos como club. Tenemos un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro para estos últimos 15 partidos. Estamos muy felices de que Hirving y su familia se unan al Galaxy”, sentenció.

Presenting our new No. 11 🇲🇽@HirvingLozano70’s jersey is now available to purchase at the LA Galaxy Team Store 💫 pic.twitter.com/NwcHTj3DsD — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 7, 2026

Cuándo podría debutar Chucky Lozano con LA Galaxy

Lozano podría debutar con LA Galaxy el sábado 15 de agosto, cuando el conjunto angelino visite al Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium por la temporada regular de la MLS. Sin embargo, el club todavía no confirmó oficialmente que el delantero mexicano vaya a ser convocado para ese encuentro.

En caso de que el cuerpo técnico decida llevarlo de manera gradual, su estreno podría postergarse hasta el miércoles 19 de agosto, frente a San José Earthquakes en el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy no participa en la Leagues Cup 2026, por lo que Lozano deberá esperar hasta la reanudación de la MLS para jugar su primer partido con el equipo.

El atacante llega con una prolongada falta de ritmo competitivo: no disputa un encuentro oficial desde el 29 de noviembre de 2025.