Hirving Lozano: cuál es su salario actual y cuánto podría ganar tras pasar a LA Galaxy

Hirving Lozano está muy cerca de cambiar de equipo dentro de la MLS. San Diego FC tiene una estrategia para desprenderse del Chucky. Ahora el delantero mexicano negocia su llegada a LA Galaxy mediante un préstamo. La operación también tendría un impacto importante en el salarial para el futbolista de 31 años.

El atacante con pasado en la Selección Nacional de México, Hirving Lozano, mantiene uno de los contratos más altos de la MLS, con más de 9 millones de dólares de ingreso anual. En caso de concretarse su cesión a LA Galaxy, seguiría ocupando un lugar entre los cuatro futbolistas mejor pagados de la MLS.

¿Cuánto ganaría Hirving Lozano en LA Galaxy?

Actualmente, Lozano percibe una compensación anual garantizada de 9.33 millones de dólares, cifra que lo ubica como el cuarto jugador con mejor salario de la MLS. Solamente Lionel Messi, Son Heung-min y Rodrigo De Paul lo superan.

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Según los reportes sobre la negociación, LA Galaxy asumiría una parte importante de ese sueldo durante el préstamo, mientras que San Diego FC seguiría cubriendo el porcentaje restante. Es decir, el Chucky seguiría ganando 9.33 MDD.

¿Hirving Lozano podría ganar más dinero en LA Galaxy?

Además de mantener su contrato vigente, distintos reportes señalan que Lozano podría recibir un salario superior al que tenía en San Diego FC durante su etapa en LA Galaxy. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado eso oficialmente.

Por ahora, lo único confirmado por las versiones publicadas es que el mexicano llegaría como Jugador Designado (franquicia), condición que le permite conservar uno de los contratos más elevados de toda la MLS durante el préstamo.

La pelea por la que los clubes de la Liga BBVA MX no quieren a Lozano|Crédito: Getty Images

¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar el Chucky Lozano?

El posible cambio de equipo también representa una oportunidad para dejar atrás una etapa complicada. Lozano permaneció varios meses sin jugar después de sus diferencias con el cuerpo técnico de San Diego FC, situación que incluso lo dejó fuera de la actividad oficial. No juega desde el 30 de noviembre ante Vancouver.

Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Cruz Azul mostró interés en incorporarlo, pero el delantero decidió permanecer en Estados Unidos. Ahora, LA Galaxy aparece como la oportunidad para recuperar continuidad y volver a convertirse en uno de los mexicanos más destacados de la MLS.

