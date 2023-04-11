Chucky Lozano a un paso de romper sequía de 12 años sin mexicanos en semifinales de Champions

Napoli y Chucky Lozano se medirán al Milán, conocido de la Serie A, en la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League y una potencial victoria de la eliminatoria para el conjunto napolitano podría llevarlos a la antesala de la gran final del torneo continental, donde el futbolista mexicano podría romper una sequía de 12 años sin jugadores tricolores en la semifinal del certamen.

Para Luciano Spalletti, entrenador del Napoli, Hirving Lozano ha sido un jugador clave en la presente campaña de la UEFA Champions League: histórica para el conjunto italiano ya que alcanzó la fase de cuartos de final por primera vez en su historia.

Gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el México vs Jamaica en el Estadio Azteca

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En la presente edición del certamen, el mexicano ha sumado 339 minutos entre siete partidos y ha generado dos goles; además, fue nombrado como Jugador del Partido en la ida de los octavos de final contra el Eintracht Frankfurt.

El último mexicano en semifinales de UEFA Champions League

El último futbolista mexicano en la ronda de semifinales de una UEFA Champions League fue Javier ‘Chicharito’ Hernández en la temporada 2010-2011. En la eliminatoria en la que Manchester United se midió al Schalke 04, el cantero de las Chivas disputó 73 minutos de los 180; su participación fue en el juego de ida que ganó los ‘Red Devils’ 0-2; para la vuelta, en el triunfo 4-1 del conjunto inglés, el #14 no vio acción.

Con el resultado ante Schalke 04, Manchester United y Javier ‘Chicharito’ Hernández disputaron la final de la UEFA Champions League en la temporada 2010-2011 ante el Barcelona; con el mexicano como titular, los dirigidos por Sir Alex Ferguson no pudieron ante Lionel Messi y Pep Guardiola.

Titular en la final de Champions League 2010-2011 ante el Barcelona.



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Otros futbolistas mexicanos en semifinales de UEFA Champions League

Además de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela, Rafael Márquez y Hugo Sánchez son otros futbolistas mexicanos que han disputado la fase de semifinales de la UEFA Champions League. ‘El Macho’ disputó cinco encuentros de la antesala a la gran final con la camiseta del Real Madrid, mientras que el ‘El Káiser’ jugó cuatro con el Barcelona y, finalmente, ‘El Bombardero’ disputó un encuentro con el Arsenal.