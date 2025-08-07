Cincinnati vs Chivas en vivo: ¿Dónde ver gratis y online el resultado partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup hoy 7 de agosto?; marcador online

¡Por el honor! Este jueves 7 de agosto, el FC Cincinnati enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, a las 17:00 horas tiempo del centro de México, cerrando su participación en la primera fase de la Leagues Cup 2025.

¿Cómo llegan el Cincinnati y Chivas al partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025?

Este duelo que promete grandes emociones enfrenta a dos equipos con caminos distintos en el torneo, pues FC Cincinnati suma 4 puntos tras vencer 3-2 a CF Monterrey y empatar 2-2 con FC Juárez (perdiendo 4-3 en penales). Los dirigidos por Pat Noonan, terceros en la Conferencia Este de la MLS con más de 40 puntos, necesitan una victoria amplia y combinaciones de resultados para clasificar entre los cuatro mejores del Grupo A y avanzar a cuartos de final. Evander Da Silva, con 2 goles y 2 asistencias, es su motor ofensivo.

Chivas, eliminada con un punto extra tras perder 1-0 con New York Red Bulls y empatar 2-2 con Charlotte FC (ganando 4-2 en penales), busca cerrar su actividad con dignidad.

Cincinnati vs Chivas, fecha y horario del partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025

El partido entre Cincinnati y las Chivas Rayadas del Guadalajara se jugará este jueves 7 de agosto de 2025 a las 5:00 pm tiempo del centro de México en Ohio.

Cincinnati vs Chivas:



Fecha : Jueves 7 de agosto de 2025

: Jueves 7 de agosto de 2025 Horario : 5:00 pm tiempo del centro de México

: 5:00 pm tiempo del centro de México Sede: TQL Stadium de Cincinnati, Ohio

Cincinnati vs Chivas, alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025

Para el partido entre el Cincinnati y Chivas, el entrenador Pat Noonan manda al campo lo mejor que tiene disponible para ganar por un margen de más de cinco goles para poder aspirar a los cuartos de final, mientras que Gabriel Milito presenta un once mezclado entre titulares y suplentes.

Alineación Cincinnati:



Portero : Evan Louro

: Evan Louro Defensas : Alvas Powell, Gilberto Flores, Nicolas Hagglund, Teenage Hadebe y Bradley Smith

: Alvas Powell, Gilberto Flores, Nicolas Hagglund, Teenage Hadebe y Bradley Smith Mediocampistas : Tah Anunga, Stiven Jimenez, Dem Kenji Mboma

: Tah Anunga, Stiven Jimenez, Dem Kenji Mboma Delanteros: Stefan Chirila y Ender Echenique

Alineación Chivas:



Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas : Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Diego Campillo y José Castillo

: Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Diego Campillo y José Castillo Mediocampistas : Luis Romo, Fernando González y Efraín Álvarez

: Luis Romo, Fernando González y Efraín Álvarez Delanteros: Jonathan Padilla y Armando González

Chivas nunca ha podido ganar en la historia de la Leagues Cup

El Rebaño Sagrado nunca ha ganado en la historia de la Leagues Cup, donde registra 3 derrotas y 2 empates en 5 partidos desde 2023. Gabriel Milito podría rotar jugadores, priorizando el Apertura 2025.Cincinnati domina el historial con triunfos 3-1 en 2022 y 2023. Este choque promete emociones, con los locales luchando por un boleto a cuartos y Chivas buscando romper su racha sin victorias en el torneo.

Cincinnati vs Chivas, ¿quién es el favorito para ganar el partido en la Jornada 3?

Las casas de apuestas favorecen por gran margen al Cincinnati sobre Chivas con momios de -175 (1.80) para su victoria, reflejando su mejor posición y localía.

