Los partidos de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 que se jugarán hoy jueves 7 de agosto del 2025

La Leagues Cup 2025 está en el último día de actividades en la que es considerada como fase de grupos, por lo que este cierre de la Jornada 3 será determinante para la siguiente etapa que son los Cuartos de Final.

Equipos considerados grandes tanto de MLS como Liga MX, tienen acción hoy, como El Galaxy de Los Angeles por la MLS y por el balompié mexicano Chivas y Cruz Azul.

Las emociones comenzarán a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, en compromiso a celebrarse en Cincinnati y se extenderá hasta las 9:15 de la noche con el duelo de los angelinos en California.

¿Cuáles son los partidos de HOY 7 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025?

* FC Cincinnati vs. Club Deportivo Guadalajara (Chivas)

* Hora: 5:00 PM CST

* Estadio: TQL Stadium, Cincinnati, Estados Unidos

* Club de Fútbol Monterrey vs. Charlotte FC

* Hora: 5:30 PM CST

* Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos

* New York Red Bulls vs. Fútbol Club Juárez

* Hora: 5:30 PM CST

* Estadio: Red Bull Arena (New Jersey), Harrison, Estados Unidos

* Club de Fútbol Cruz Azul vs. Colorado Rapids

* Hora: 6:30 PM CST

* Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, Estados Unidos

* Los Angeles Galaxy vs. Club Santos Laguna

* Hora: 9:15 PM CST

* Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, Estados Unidos

Los últimos partidos de la primera etapa 👀 How will the QF bracket look at the end of the day? 🤔



Sigue toda la acción de #LeaguesCup2025 🏆 live with #MLSSeasonPass en @AppleTV 📺 https://t.co/6cUheyLO4x pic.twitter.com/pwshSYBRaT — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

¿Cómo va el liderato de goleo en la Leagues Cup?

Actualmente, los líderes en la tabla de goleo de la Leagues Cup 2025 son:

* 4 GOLESÁngel Correa (Tigres UANL)

* 4 GOLES Paulinho (Toluca)

* 3 GOLES Tomás Badaloni (Necaxa)

* 3 GOLES Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM)

* 3 GOLES David Martínez (LAFC)

* 3 GOLES Martín Ojeda (Orlando City)

* 3 GOLES Luis Muriel (Orlando City)

* 3 GOLES Braian Ojeda (Real Salt Lake)

Al estar en marcha la jornada 3 la tabla podría cambiar al finalizar los partidos de hoy.

¿Cuándo arrancan los Cuartos de Final de Leagues Cup 2025?

Los cuartos de final están programados para el 19 y 20 de agosto. Luego, las semifinales serán el 26 y 27 de agosto, y la final se jugará el 31 de agosto.