¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

La Leagues Cup 2025 entra a su fase de eliminación directa con los cuartos de final. Cuatro clubes mexicanos y cuatro equipos de la Major League Soccer se medirán por un pase a las semifinales del certamen norteamericano. Con tres boletos aún en juego, la última jornada de la fase de grupos estará al rojo vivo y a la postre, podremos definir las llaves.

El martes 19 de agosto y el miércoles 20 del mismo mes se llevarán a cabo los partidos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Cabe destacar que, se definió que los cotejos se jugaran entre semana para no cortar el ritmo en los torneos locales (Torneo Apertura 2025 y Temporada 2025 de la MLS).

Los equipos clasificados

Por parte del futbol mexicano, Toluca, Tigres y Pachuca tienen su boleto asegurado y solo toca esperar a lo que suceda en el partido entre Bravos de Juárez y el New York Red Bulls. El club fronterizo podría dejar a la Franja fuera del certamen con una victoria en contra del club de la Gran Manzana.

Del otro lado, en el caso de la MLS, Seattle Sounders y el Inter Miami esperan rival en los cuartos de final tras cosechar nueve y ochos puntos respectivamente. Orlando City y Portland Timbers de momento son los clasificados, pero, FC Cincinnati, New York Red Bulls y Los Angeles Galaxy todavía tienen posibilidades de meterse a la fiesta de la Leagues Cup.

Los partidos de hoy en la Leagues Cup 2025

Cincinnati vs Chivas - 5:00 pm

Rayados vs Charlotte - 5:30 pm

FC Juárez vs Ney York RB - 5:30 pm

Cruz Azul vs Colorado Rapids - 6:30 pm

De momento, Lionel Messi y compañía jugarían el martes 19 de agosto, mientras que, el único equipo con puntaje ideal (los Sounders) disputarían su partido un día después en Lumen Field.

