5 datos curiosos de Jalen Hurts rumbo al Super Bowl

El quarterback Jalen Hurts encabeza el ataque de los Eagles para el Super Bowl LVII en el que se medirán a los Chiefs. Con apenas 24 años de edad, hay cinco datos curiosos que pocos conocen de este jugador de la NFL.

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Uno de ellos es que el mariscal de campo de Philadelphia cuenta con un equipo de mujeres que le manejan su carrera. En especial Nicole Lynn, quien es su representante y que apareció con un discurso muy inspirador para convencer a él y su padre de que era la indicada para hacer trascender su carrera.

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Hurts también es muy apegado con su familia, en especial con su abuela. De hecho tiene tan buena conexión que ha detenido entrevistas con medios de comunicación para atender videollamadas con ella, ya que dice que le da mucha “sabiduría y amor”.

Jalen Hurts es un gran cocinero y coleccionista de disco de vinilo

El QB de Eagles también es buen cocinero, con los cangrejos de río como su especialidad. Incluso considera que tiene las mejores habilidades para prepararlos y lo mismo puede hacer con la parrilla, en la que ha cocinado el famoso Philly cheese steak.

Además le gusta mucho coleccionar discos de vinilo de música de blues, jazz, gospel, y pop. En un espacio significativo guarda discos de los artistas Frankie Beverly, Anita Baker y Angela Winbush, quienes son sus favoritos.

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Jalen Hurts también es muy introspectivo y tiene un diario personal. Aquí el talentoso mariscal de campo escribe todos los días agradeciendo por dónde está, de dónde viene y quién ha estado con él en todo este tiempo.

Más allá de todo los récords deportivos y de llevar a su equipo hasta el Super Bowl, el jugador engloba muchas otras características y curiosidades que lo hacen diferente y que seguramente no conocías previo a la definición del título de la NFL.

Algo por lo que luchará el domingo 12 de febrero cuando se enfrente a los Kansas City Chiefs en la cancha del Stade Farm.