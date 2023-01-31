Así será la presentación del “Canelo” Álvarez en el Super Bowl LVII

Saúl "Canelo" Álvarez es una gran figura del deporte mexicano en la actualidad. Su carrera deportiva la combina a la perfección con sus labores sociales con fundaciones y causas benéficas. Ahora también será el protagonista de un comercial, que se lanzará durante el Super Bowl LVII.

"Canelo" Álvarez es una de las grandes figuras públicas del México actual, su gran carrera en el boxeo profesional, cada vez se mezcla con otras actividades que le generar mayores ingresos.

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En esa ocasión fue una famosa marca de cerveza la que buscó y contrato al púgil tapatío para ser el protagonista de un comercial que se lanzará durante la transmisión del Super Bowl LVII.

De hecho en el canal de Youtube de la marca cerveza ya se puede ver un adelanto del comercial, donde el "Canelo" Álvarez es el protagonista. En el video, que dura apenas 15 segundos, se ve un campo de golf que están regando.

De pronto Saúl aparece manejando una camioneta roja, que lleva varias cajas con cervezas de la marca patrocinadora, que tuvo su origen en San Luis, Estados Unidos y que es una de las más populares en todo el planeta.

"Canelo" está vestido como golfista con una playera y un pantalón en tonos azules y lleva una gorra blanca, de pronto una voz off dice: "Este febrero nos adueñamos del gran juego". De pronto, "Canelo" Álvarez pasa muy cerca de un par de golfistas que están en el green del campo de juego y solamente los observa y sonríe ligeramente.

Además en la descripción del video solamente está un texto que dice: "La única forma de llegar a la Super Bowl este año. Es hora de prepararse para el gran partido". El video tiene poca más de 896 mil visualizaciones.

"Canelo" aparecerá en Creed III

Además de este comercial, "Canelo" Álvarez aparecerá en la película Creed III, que se estrena el próximo 3 de marzo en la salas de cine de todo el mundo. El boxeador tapatío también apareció en el tráiler del filme. Hace unas semanas, "Canelo" fue entrevistado por una famosa revista, donde expresó su deseo de grabar un documental sobre su carrera profesional.

"Quiero que la gente vea más allá del boxeador, que vean lo que hay detrás de una pelea, cómo se prepara uno. Y que no es sencillo", declaró en esa ocasión Saúl "Canelo" Álvarez.