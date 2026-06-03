Los 5 jugadores más caros del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Conoce a los 5 jugadores más caros del Grupo A, entre las Selecciones que lo conforman de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Estamos a tan solo unos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en el Grupo A, en el que se encuentra México, hay muchos jugadores destacados a los que se enfrentará que tienen un valor alto en el mercado.
Los cinco jugadores más caros del Grupo A
De acuerdo a Transfermarkt, los cinco jugadores más caros del Grupo A son:
Kang-in Lee, 19/02/2001, 25 años
- Mediocentro ofensivo
- París Saint-Germain FC
- Selección de Corea del Sur
- Valor de 28.00 millones de euros
Ladislav Krejčí, 20/04/1999, 27 años
- Defensa central
- Wolverhampton Wanderers
- Selección de Chequia
- Valor de 22,00 millones de euros
Min-jae Kim, 15/11/1996, 29 años
- Defensa central
- Selección de Corea del Sur
- Bayern Múnich
- Valor de 20.00 millones de euros
Pavel Sulc, 29/12/2000, 25 años
- Mediocentro ofensivo
- Olympique de Lyon
- Selección de Chequia
- Valor de 20,00 millones de euros
Patrik Schick, 24/01/1996, 30 años
- Delantero centro
- Bayer 04 Leverkusen
- Selección de Chequia
- Valor de 18,00 millones de euros
De atravesar toda la ciudad para ir a entrenar, a jugar un Mundial en casa. 🌎🏆
Cuando @Alexis_Vega9 pisa una cancha, lo hace con un alma valiente y corazón de niño. ❤️🇲🇽
Hoy todos somos guerreros y todos #SomosMéxico. pic.twitter.com/0vYhLAJCLA
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 3, 2026
El jugador más caro de México
Por parte de la Selección Mexicana el jugador más caro es Santiago Gimenez que a sus 25 años y tras varios meses de inactividad tiene un valor de 18 millones de euros. Comparte su lugar entre los más caros junto a Lukas Hornicek.
Por debajo de Santiago Gimenez aparecen jugadores de México como: Edson Álvarez con un valor de 15 millones de euros, Armando González con un valor de 15 millones de euros, Julián Quiñones con un valor de 12 millones de euros, Johan Vásquez con un valor de 12 millones de euros y Erik Lira con un valor de 12 millones de euros.
El jugador más caro de Sudáfrica
Por su parte, la Selección de Sudáfrica, tiene jugadores de poco valor pues el más caro por el momento es el delantero centro Lyle Foster, que a sus 25 años tiene un valor de 10 millones de euros.