Los 5 jugadores más caros del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estamos a tan solo unos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en el Grupo A, en el que se encuentra México, hay muchos jugadores destacados a los que se enfrentará que tienen un valor alto en el mercado.

Los cinco jugadores más caros del Grupo A

De acuerdo a Transfermarkt, los cinco jugadores más caros del Grupo A son:

Kang-in Lee, 19/02/2001, 25 años



Mediocentro ofensivo

París Saint-Germain FC

Selección de Corea del Sur

Valor de 28.00 millones de euros

Ladislav Krejčí, 20/04/1999, 27 años



Defensa central

Wolverhampton Wanderers

Selección de Chequia

Valor de 22,00 millones de euros

Min-jae Kim, 15/11/1996, 29 años



Defensa central

Selección de Corea del Sur

Bayern Múnich

Valor de 20.00 millones de euros

Pavel Sulc, 29/12/2000, 25 años



Mediocentro ofensivo

Olympique de Lyon

Selección de Chequia

Valor de 20,00 millones de euros

Patrik Schick, 24/01/1996, 30 años



Delantero centro

Bayer 04 Leverkusen

Selección de Chequia

Valor de 18,00 millones de euros

De atravesar toda la ciudad para ir a entrenar, a jugar un Mundial en casa. 🌎🏆 Cuando @Alexis_Vega9 pisa una cancha, lo hace con un alma valiente y corazón de niño. ❤️🇲🇽 Hoy todos somos guerreros y todos #SomosMéxico. pic.twitter.com/0vYhLAJCLA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 3, 2026

El jugador más caro de México

Por parte de la Selección Mexicana el jugador más caro es Santiago Gimenez que a sus 25 años y tras varios meses de inactividad tiene un valor de 18 millones de euros. Comparte su lugar entre los más caros junto a Lukas Hornicek.

Por debajo de Santiago Gimenez aparecen jugadores de México como: Edson Álvarez con un valor de 15 millones de euros, Armando González con un valor de 15 millones de euros, Julián Quiñones con un valor de 12 millones de euros, Johan Vásquez con un valor de 12 millones de euros y Erik Lira con un valor de 12 millones de euros.

El jugador más caro de Sudáfrica

Por su parte, la Selección de Sudáfrica, tiene jugadores de poco valor pues el más caro por el momento es el delantero centro Lyle Foster, que a sus 25 años tiene un valor de 10 millones de euros.