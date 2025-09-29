¿Se viene otra era dorada? Ciro Messi se hace viral por la forma de eludir rivales como su papá

No hay duda de que los hijos aprenden muchas cosas de los padres, sin embargo el futbol que el de Rosario desplegó durante toda su carrera es inigualable. O eso se piensa hasta que los videos de Ciro Messi se han viralizado en redes sociales. La realidad es que la forma de eludir rivales del hijo del astro argentino es idéntica a los registros que existen de Lionel jugando de niño. Ante eso ya hay que prepararse para una nueva era dorada con un Messi dominando el futbol mundial.

Messi fue presentado en su nuevo equipo | La Shootería

Te puede interesar - ¿En qué superaba Hugo Sánchez a Messi en la liga de España?

Te puede interesar - ¿Por qué Lionel Messi es criticado por las labores de su guardaespaldas?

¿Qué se ve en el video de Ciro Messi que se hizo viral?

La era dorada de Lionel Messi está llegando a su fin y sus fanáticos no dejan de lamentarse de que eso ocurra, sin embargo, parece que su hijo Ciro permitirá que la gente no extrañe el apellido jugando al futbol. Y es que cada vez salen más videos del pequeño de los hijos del astro regateando al puro estilo de su papá.

En esta particular pieza videográfica se ve cómo el niño está participando de un juego con la academia de Inter Miami. Allí, recibe el balón para mantener la esférica pegada al pie derecho. Posteriormente encara a uno y lo elude, después encara a otro rival y también lo deja en el suelo. Esto para que en el mano a mano con el portero no haya problema alguno y se anote el gol.

¿Cuántos hijos tiene Lionel aparte de Ciro Messi?

El astro argentino ha tenido momentos virales épicos con sus hijos y el mundo les reconoce bastante bien. Sin embargo, por si alguien todavía no lo sabe, Messi tiene 3 hijos varones. El más grande es Thiago, quien cumple 13 en este 2025. El segundo se llama Mateo, que recién cumplió 10 y el más pequeño (quien sale en el video) es Ciro, que recién cuenta con siete años.

Ciro Messi. Me vuelvo completamente loco.

pic.twitter.com/3Gln84Gz3x — Team Leo Messi (@TeamLeoM) September 28, 2025

¿Lionel quiere más hijos aparte de Thiago, Mateo y Ciro Messi?

Aunque no es algo que repita tanto en las entrevistas, en algún momento comentó que él y Antonella Roccuzzo todavía quisieran una niña. Sin embargo, el tema de la edad comienza a ser un factor, pues la esposa de Messi ya tiene 37 años.