Clásico Joven América vs Cruz Azul: anuncian el nombre del árbitro que pitará el encuentro de la Jornada 14

Se anunció este jueves el árbitro central que llevará el rumbo de justicia en el partido de América vs Cruz Azul, el Clásico Joven del Clausura 2026 de la Liga MX, que se juega este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Azteca, así como los árbitros asistentes y quienes analizarán el VAR.

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Una de las piezas clave del Clásico Joven y en el que descansa mucho del rumbo del encuentro, será en Óscar Mejía, el nacido en la Ciudad de México de 40 años quien tiene la asigación en uno de los encuentros más pasionales, donde se le imprime mayor intensidad y en donde llegan a haber momentos acalorados por el orgullo que los jugadores sienten en el terreno de juego.

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Estos son los árbitros asignados para el América vs Cruz Azul del Clausura 2026 de la Liga MX

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Árbitro central: Óscar Mejía

Árbitro asistente: Michel Espinoza

Árbitro asistente: Jair Sosa

Cuarto árbitro: Jesús Rafael López

VAR: Guillermo Pacheco

VAR: Édgar Castrejón

Lo que tienes que saber del partido América vs Cruz Azul, partido de la Jornada 14 de Liga MX Clásico Joven

América regresa a su casa, el Estadio Azteca ya remodelado y aparece ahora en el sexto sitio del torneo con 18 unidades; han sufrido cinco derrotas y eso ha condicionado su estancia regular en zona de calificación.

Ante Cruz Azul van por los tres puntos, pero también lucharán por su orgullo en su casa y ante su gente.

La Máquina ha tenido una mejor marcha en el torneo doméstico, colocados ahora mismo en el segundo escalón con 27 unidades, tras ocho victorias, tres empates y dos descalabros.