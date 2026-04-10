Clásico Joven: ¿Quién ganará el juego entre América y Cruz Azul, según la IA?

Todo está listo para disfrutar del que es, sin duda, uno de los cinco partidos más esperados de toda la temporada en México. El auténtico Clásico Joven entre América y Cruz Azul finalmente está aquí, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás quién será el ganador de acuerdo con la IA.

cruz azul

América llega a este compromiso como el sexto lugar de la clasificación general del Clausura 2026 luego del empate que sufrió ante Santos. Cruz Azul, por su parte, viene de caer como local ante Pachuca, aunque vale decir que se mantiene como el segundo lugar de la tabla con 27 unidades.

¿Quién ganará el Clásico Joven, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini sobre su favorito para llevarse el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. En primera instancia, la IA reveló que este juego es de pronósticos reservados por la rivalidad entre ambas instituciones, lo anterior considerando que se han encontrado en distintas instancias definitivas en el pasado.

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Ante tal situación, Google Gemini se decanta por un empate a un tanto en la cancha del Estadio Azteca. No obstante, si tuviese que elegir un ganador para este partido, considera que Cruz Azul tiene más herramientas al ataque para vencer al rival más grande que tiene en la Liga BBVA MX.

Vale mencionar que, para este cotejo, Cruz Azul llega como la segunda mejor ofensiva del campeonato al sumar 24 tantos en 13 compromisos, estando solo por debajo de Chivas. No obstante, América es la tercera mejor defensa de la temporada regular con solo 12 anotaciones en contra.

¿Qué bajas tendrán América y Cruz Azul para el Clásico Joven?

A diferencia de otras ediciones, este Clásico Joven no tendrá demasiadas bajas por lesión o acumulación de tarjetas. Y es que, mientras en América las únicas dos bajas confirmadas son Henry Martín y Dagoberto Espinoza, por Cruz Azul el elemento que no estará disponible es Jesús Orozco Chiquete.