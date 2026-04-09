Keylor Navas le debe su éxito a un mexicano; así fue como llegó a la élite mundial por él

El fin de semana pasado Keylor Navas tuvo una de las mejores actuaciones desde su arribo a la Liga BBVA MX luego de ser el eje principal del empate entre Pumas y Chivas en el estadio Akron. Bajo este contexto, ¿sabías que fue precisamente un mexicano quien le dio su primera oportunidad en primera división?

Aaron Ramsey llega a Pumas

Para nadie es un secreto que Keylor Navas es el mejor portero en la historia de la Concacaf y uno de los mejores guardametas de todos los tiempos. De hecho, gran parte de las posibilidades que Pumas tiene de lograr el título de la Liga BBVA MX después de más de 15 años de espera radican en su labor bajo los tres postes.

¿Quién fue el mexicano que “descubrió” a Keylor Navas?

La historia se remonta al año 2005, más precisamente al 6 de noviembre, cuando un joven Keylor Navas hizo su debut en el futbol profesional defendiendo los colores del Saprissa, uno de los equipos más importantes de Costa Rica que, de hecho, logró vencer a Pumas en una final de Concachampions hace algunos años.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pudo ser titular, pero se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Te puede interesar: Fue desechado de Pumas, hoy vale más de 10 millones y sería titular con Cruz Azul en la Liguilla

Lo curioso de este hecho es que, en aquel momento, el dueño del Saprissa era nada más y nada menos que Jorge Vergara, quien adquirió a un club que en ese momento atravesaba por una crisis económica y que, para solventar gastos, decidió darle oportunidad a la cantera.

Fue así como la confianza de Jorge Vergara, uno de los hombres más importantes del futbol mexicano, fueron suficientes para que Keylor Navas no solo pudiera destacar en el Saprissa, sino que diera el salto a Europa para concretar una de las carreras más espectaculares para cualquier jugador de la Concacaf.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas en Pumas?

Keylor Navas llegó a Pumas procedente del Newell’s Old Boys en julio del 2025 y por menos de 2 millones de euros, según Transfermarkt. En esta cantidad de tiempo, el tico acumula casi 3,000 minutos distribuidos en 33 compromisos, en donde registra 43 goles en contra y 9 vallas invictas.