¿Cuándo será el Clásico Mundial de Béisbol y qué probabilidades tiene México de ganar?

Restan algunos meses para que se lleve a cabo el Clásico Mundial de Béisbol , uno de los eventos deportivos más importantes que habrá el próximo año y que medirá a lo mejor de lo mejor dentro de El Rey del Diamante. Ahora bien, ¿quién parte como favorito y cómo le irá a México en este evento?

El 2026 presenciará la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, un torneo que reunirá a 20 selecciones que se disputarán ser las mejores del mundo dentro de este deporte. ¿Te has preguntado cuándo inicia y qué posibilidades tiene México de lograr el campeonato? Si es así, quédate con nosotros.

¿Qué posibilidades tiene México de ganar el Campeonato Mundial de Béisbol?

Lo primero que tienes que saber es que la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol se llevó a cabo en marzo del 2006 para, después, pasar al 2009. En total han cinco cinco los eventos de este rubro, por lo que el sexto se realizará el próximo se realizará del 5 al 17 de mayo en distintas sedes, destacando Miami por ser la gran final.

Otro punto a destacar es que el máximo ganador del Clásico Mundial de Béisbol es nada más y nada menos que la Selección de Japón, la cual ha conquistado 3 de las 5 ediciones anteriores (2006, 2009 y 2023). Estados Unidos obtuvo la edición 2017, mientras que República Mexicana quedó campeona en 2013.

Ahora bien, ¿qué oportunidades realidad tiene México de alzar el trono? La mejor participación del país se dio precisamente en la última edición, cuando se quedaron con el tercer lugar por debajo de Japón y Estados Unidos. Dicho esto, México partiría como uno de los cinco favoritos a quedarse con este trofeo.

¿México enfrentará a Los Dodgers previo al Clásico Mundial de Béisbol?

Como parte de la preparación para enfrentar este evento, México confirmó a inicios de noviembre dos juegos de preparación contra instituciones de las Grandes Ligas previo a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol . El primero será ante Arizona, mientras que el segundo será frente a Los Ángeles Dodgers.