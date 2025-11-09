Tras clasificar al Play In, el equipo de talla mundial que tendría abrochado a Gilberto Mora

Gilberto Mora logró clasificar al Play In del Apertura 2025 con Tijuana luego de haber derrotado por 2-0 a Atlas . El joven de 17 años ha sido el jugador más sobresaliente dentro del equipo de Sebastián Abreu, además de haber brillado con la Selección Mexicana durante el Mundial Sub-20 de Marruecos 2025. Sin embargo, el mediapunta tendría los días contados en la Liga BBVA MX, según la prensa internacional.

De acuerdo a la información que comparte el medio español Sport, el Real Madrid tendría bajo control el fichaje del talento mexicano Gilberto Mora. La fuente añade que si bien es cierto que el FC Barcelona también lo quiere, el conjunto de la Casa Blanca tendría controlada la situación y podría hacerse efectiva en un futuro no muy lejano. Cabe destacar que el juvenil de los Xolos es pretendido por varios equipos de Europa .

Gilberto Mora debería esperar para sumarse a las filas del Real Madrid

En caso de hacerse efectiva su transferencia al Real Madrid, es probable que Gilberto Mora continúe jugando unos meses más en la Liga BBVA MX. Al tener 17 años de edad, las transferencias internacionales para menores de edad están reguladas por la FIFA y la normativa sugiere que el jugador tenga la mayoría de edad, es decir, 18 años o más. De esta manera, es posible que el mexicano esté presente en el Clausura 2026.

Gilberto Mora y su postura sobre las múltiples ofertas desde Europa

Mora se robó todas las miradas de los equipos europeos durante el Mundial Sub-20 y clubes como el propio Real Madrid, Manchester United, PSG, entre otros, lo tienen en carpeta. En este contexto, el joven mexicano parece tener los pies sobre la tierra pese a estos intereses: “He logrado que varios clubes me busquen; no sé, pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar”, expresó en una entrevista.

Gilberto Mora cree que México es favorita a ganar el Mundial 2026

A la hora de ser consultado por su favorito a ganar el Mundial 2026, Mora no dudó en poner a México en un pedestal: “Pues yo creo que México. Estamos en casa“, soltó el juvenil de Xolos, quien luego complementó: “Nos falta creérnosla. Creo que es lo único porque tenemos todo para ser campeones“. ¿Su futuro finalmente estará en Madrid?