Nota

Pumas sin entrenador: las 3 estrellas de la UNAM que se marcharían junto a su DT

Ante el mal presente de Pumas UNAM varias de sus estrellas dejarían la institución tras el Apertura 2025

Pumas sin entrenador: 3 estrellas de la UNAM que se marcharían junto a su DT
Instagram Pumas UNAM
Pumas sin entrenador: 3 estrellas de la UNAM que se marcharían junto a su DT.
Diego Gonzalez
Liga MX Femenil
Todos los rumores dicen que Efraín Juárez no seguiría en la institución, pero en la rama femenil Pumas UNAM ya confirmó la salida del entrenador Marcelo Frigério tras la no clasificación a la Liguilla del Apertura 2025. En ese sentido, junto con el entrenador que se marchó “de común acuerdo”, también se irían 3 estrellas de este club.

De acuerdo a la información compartida por el periodista Bruno Hernández, todo indica que Cristina Torres, Laura Herrera y Liced Serna dejarían de jugar en el Club Universidad Nacional para el siguiente torneo. Así, también se sumarían a la baja de Fátima Acosta. Es decir, 3 de las 4 bajas serían de jugadoras extranjeras. En tanto, la IA propone un plan para Pumas UNAM.

Pumas femenil
MEXSPORT

¿Quiénes son las 3 estrellas de Pumas UNAM que se irían ahora? Se suman a Fátima Acosta

  1. Cristina Torres: es de Puerto Rico, tiene 25 años y se desempeña como mediocampista ofensiva.
  2. Laura Herrera: es de México, tiene 22 años y se desempeña como centrocampista.
  3. Liced Serna: es de Colombia, tiene 23 años y se desempeña como centrocampista.
  4. Fátima Acosta: es de Paraguay, tiene 20 años y se desempeña como volante y delantera.

Los detalles de la salida del entrenador de Pumas UNAM femenil

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil. Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución. ¡Éxito en lo que venga, profesor!”, expresó Pumas en su comunicado oficial

Cabe destacar que los números de Frigério no fueron buenos en la UNAM. En fase regular, Marcelo Frigério tuvo 64 partidos dirigidos, con 32 triunfos, 11 empates y 21 derrotas. En la fase final fueron 6 PJ, 5 PP y 1 PE, sin victorias. Ahora ni siquiera consiguió jugar la Liguilla de la Liga BBVA MX femenil.

La posible salida de Efraín Juárez, DT de Pumas UNAM varonil

Mientras que ya despidieron al DT de la rama femenil, Pumas UNAM también podría despedir o dejar salir a Efraín Juárez tras los malos resultados en el Apertura 2025 de la Liga MX. Recientemente creció el rumor de que el Celtic de Escocia lo quiere, siendo una de las opciones más cotejadas por la institución europea.

Pumas Femenil
Pumas
