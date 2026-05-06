Club América ya tomó una decisión con Sebastián Cáceres para la revancha con Pumas

De cara a la revancha con Pumas UNAM en CU, en el partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla del Clausura 2026, el Club América tiene otro lesionado: Sebastián Cáceres. El defensa uruguayo se retiró del campo de juego en la ida por una conmoción cerebral que le ocasionó una lesión en el rostro.

En las últimas horas distintos reportes que llegan desde el Nido de Coapa aseguran que las Águilas ya han tomado una decisión con Sebastián Cáceres: hacerle un último estudio médico el sábado y recién ahí confirmar su presencia o ausencia en la revancha en Ciudad Universitaria. La lesión del uruguayo generó hasta memes.

Tras la fractura que sufrió en la ida frente a Pumas, el defensa de 26 años todos los caminos apuntan a que no podrá jugar la revancha del Clásico Capitalino, pero el sábado América le hará un último estudio para saber si puede estar o no.

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¿Qué lesión sufrió Sebastián Cáceres en Club América ante Pumas?

En un comunicado oficial en sus redes sociales, el América informó que el defensa Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Esto sucedió debido al choque que tuvo con Álvaro Ángulo, futbolista de Pumas. Si bien no se especificó el tiempo de recuperación, se sabe que las posibilidades de que juegue la revancha son mínimas.

Se va en la ambulancia Sebastián Cáceres. pic.twitter.com/oWYccH0ehJ — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) May 4, 2026

André Jardine está en verdaderos problemas para el Pumas vs América

El entrenador brasileño tiene serios problemas en la zaga defensiva mi cara la revancha con Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Pues André Jardine no tiene a disposición a Israel Reyes (convocado a la Selección Mexicana), Cristian Borja (lesión de rodilla) y todo indica que tampoco a Cáceres (fractura en su rostro).

No jugará con su equipo ideal, pero intentará ganar para llegar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras el 3-3 en la ida. El encuentro de vuelta entre Pumas y América está programado para el próximo domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario.

