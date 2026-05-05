No es la primera vez: los memes tras la lesión en el rostro de Sebastián Cáceres en Club América

El Club América recibió la peor noticia luego de la ida contra Pumas UNAM, pues tuvo dos lesionados que seguramente no podrán estar en la revancha en Ciudad Universitaria. La ausencia que más llama la atención es la de Sebastián Cáceres, pues ha sido por un fuerte golpe en el rostro, que derivó en una fractura. Y lo curioso es que no es la primera vez que sucede y hasta hay memes.

Algunos fanáticos compartieron en las redes sociales imágenes de distintas veces que Sebastián Cáceres se lesionó tras un fuerte golpe en la cabeza. De hecho, con esta fractura sería la tercera temporada en la que el uruguayo recibe un golpazo en el rostro que le ocasiona que le deban poner un vendaje o incluso algo más grande para que pueda jugar.

Las redes sociales reaccionaron a la lesión de Sebastián Cáceres en el rostro

“No mames pobre Sebastián Cáceres siempre termina todo golpeado”, “Tiene imán para golpes en la cara”, “Es impresionante como Sebastián Cáceres es un imán de madrazos. La suerte que tiene el uruguayo…”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados americanistas en las redes sociales tras conocerse las fotos y la lesión del central uruguayo de 26 años.

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Además, los fanáticos compartieron imágenes de otras temporadas en las que debió jugar con vendas en la cabeza. De hecho, incluso hubo encuentros en los que terminó jugando con la nariz desviada por culpa de los golpes recibidos. Esta vez fue más grave, ya que la fractura ocasionó que deba ser trasladado a un hospital.

No mames pobre Sebastián Cáceres siempre termina todo vergueado jajajaja :( pic.twitter.com/qN6PTGQhOj — Roberto Haz (@tudimebeto) May 4, 2026

¿Qué lesión sufrió Sebastián Cáceres en el Club América en el partido ante Pumas?

El comunicado de la institución es claro: “El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución”.

El arco cigomático es la unión del hueso cigomático (pómulo) y el hueso temporal. Para graficarlo de manera más sencilla, es lo que forma la prominencia de la mejilla. Tiene mucha importancia porque funciona también como unión para los músculos y conecta los pómulos con la zona lateral del cráneo.

Por algo lo tiene Alana de sparring 😅😅 pic.twitter.com/IXOOyHbGey — César Martínez (@CSR1909) May 4, 2026