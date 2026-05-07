Cruz Azul dio la sorpresa y en los próximos días podría dar más alegrías a la afición

Cruz Azul recibió una gran noticia pensando en la recta final del primer semestre del año. Jesús Orozco Chiquete dejó atrás su lesión y, cuando todo parecía a que volvería recién después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el defensor mexicano ya se reincorporó a los entrenamientos con el primer equipo. Su regreso al terreno de juego parece estar más cerca que nunca.

La recuperación del futbolista de 24 años avanzó mejor de lo previsto y hay una posibilidad real de que reaparezca durante la Liguilla del Clausura 2026. En un principio, este panorama lucía prácticamente imposible, ya que los pronósticos indicaban que su regreso se daría recién para el Apertura 2026. Ahora, Cruz Azul podría recuperar a uno de sus futbolistas más importantes en defensa en un momento crucial de la temporada.

|Instagram Jesús Orozco Chiquete / @el_chiquete4

¿Cuándo volvería a jugar Jesús Orozco Chiquete?

A pesar de que Orozco Chiquete ya se encuentra entrenando a la par del grupo, su regreso para los Cuartos de Final contra Atlas estaría descartado. Esto se debe a varios factores como la falta de entrenamiento con el resto de compañeros y su ausencia prolongada en los terrenos de juego. Sin embargo, diversos reportes indican que el defensor podría sumar minutos en una hipotética semifinal de la Liga BBVA MX.

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Existe una alta probabilidad de que Jesús Orozco sea convocado por Joel Huiqui en caso de que Cruz Azul logre avanzar a Semifinales del Clausura 2026. Ahora mismo, el equipo cementero cuenta con una ventaja de 3-2 en la serie contra los rojinegros y este fin de semana se jugará el duelo de Vuelta en el Estadio Banorte, donde son los principales favoritos a avanzar de ronda.

Jesús Orozco|Club de Futbol Cruz Azul

En el caso menos alentador, el ex Chivas tendría minutos asegurados en una posible final. Para esta instancia, ya se encontraría recuperado al cien por ciento y tendría la oportunidad de volver al ruedo en un partido de tal magnitud como sería la Final del Clausura 2026. Sin embargo, su regreso está ligado al futuro de Cruz Azul en el certamen local.

Jesús Orozco Chiquete podría jugar el Mundial 2026

Si bien es cierto que el zaguero suma cinco meses de inactividad, ya que su último juego oficial fue el 6 de diciembre del 2025 ante Tigres por Liguilla, existe la posibilidad de que integre la lista final de la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo. Esto se debe a que Jesús Orozco es el reemplazo natural de Johan Vásquez, el único defensor central zurdo que tiene el combinado azteca ahora mismo.

No obstante, será crucial que el zaguero sume minutos en la Liguilla para tener un panorama de lo que pueda demostrar en el Mundial.

