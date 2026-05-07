Hay noticias CONFIRMADAS de Luis Ángel Malagón: el portero del América ya volvió a ciertas actividades

Después de varias semanas alejado de las canchas por una dura lesión, Luis Ángel Malagón continúa avanzando en su recuperación y cada vez da signos de mayor tranquilidad a los fanáticos. A casi dos meses de lesionarse y saber que quedaba afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el guardametas de Club América y la Selección de México ya muestra mejorías.

Mientras se vieron las primeras fotos de la concentración de la Selección Mexicana en CAR, el portero americanista es una de las grandes ausencias en ese sitio. Sin embargo, recientemente Malagón le dio una buena noticia al América y a México, pues ya realiza ejercicios moderados con balón en las instalaciones de Coapa.

En imágenes recientes compartidas por el periodista Jonatan Peña desde los entrenamientos azulcremas, se observa al arquero caminando sin necesidad de muletas y entrenando con la pelota en el verde césped, una señal positiva dentro de su proceso de rehabilitación. Está lejos de trabajar al parejo del grupo, pero ya tuvo un progreso físico notable.

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¿Qué lesión sufrió Luis Ángel Malagón en Club América?

La lesión de Malagón ocurrió durante un encuentro entre América y el Philadelphia Union. En aquel compromiso, el arquero encendió las alarmas tras tomarse la pierna izquierda y quedar tendido sobre el césped. Minutos después abandonó el terreno de juego entre lágrimas y fue retirado en el carrito de emergencias.

Te 'hablan' Vasco... 😬



Luis Ángel Malagón ya haciendo algunos ejercicios moderados con el balón en cancha pic.twitter.com/XPdsAJtDFG — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) May 6, 2026

Los estudios médicos confirmaron la rotura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón, situación que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y frenó el gran momento que atravesaba tanto en el América como en la Selección Mexicana.

Los porteros que reemplazaron a Luis Ángel Malagón en América y México

Con la ausencia de Malagón, la oportunidad volvió a abrirse para Guillermo el "Memo" Ochoa, actual portero del AEL Limassol, quien apunta a disputar un histórico sexto Mundial con México.

Mientras tanto, en el América el arco ha quedado bajo la responsabilidad de Rodolfo Cota, que se mantiene como titular por encima de Fernando Tapia. Las Águilas todavía siguen peleando por conquistar el Clausura 2026 y necesitan derrotar a Pumas UNAM el próximo domingo para seguir en la Liguilla.

